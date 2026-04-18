Todo mal: Ximena Capristo apuntó contra Paula Chaves y la trató de "mosquita muerta"

La panelista asegura que la conductora lanzó improperios contra su hijo y no se lo perdona: la presentadora, aun así, niega todo.

El conflicto entre Ximena Capristo y Paula Chaves sumó un nuevo capítulo, luego de que la modelo negara haber hecho comentarios sobre el hijo de la panelista y la respuesta de la mediática llegara con dureza en vivo. Todo se reactivó cuando la mujer de Peter Alfonso, a través de Yanina Latorre, rechazó de plano las acusaciones. “¡Por Dios! Es gravísimo lo que cuenta. Jamás haría, ni opinaría , ni diría nada de un menor. Te lo juro por mis hijos”, afirmó, buscando despegarse del escándalo.

En ese mismo descargo, la conductora también apuntó contra la actitud de su colega y dejó entrever un malestar acumulado. “Nuestro vínculo siempre fue con Gustavo Conti . Todos los años dice o hace algo por el estilo y no sé por qué”, lanzó, visiblemente molesta. Incluso reforzó su defensa con otra frase tajante: “No entiendo por qué ella hace y dice esto. No puedo creerlo”. De esta manera, la ex Este es el show marcó distancia con la versión que instaló la panelista.

Pero lejos de desactivar la polémica, las palabras de Paula provocaron una reacción aún más explosiva de Xime, que sostuvo su versión y explicó por qué no repite públicamente la supuesta frase que originó la pelea. “Esa frase desafortunada que ella dijo sobre mi hijo, yo no la voy a decir porque el día de mañana le van a hacer bullying”, señaló.

La furibunda reacción de Ximena Capristo tras la supuesta frase

Sin embargo, después redobló la apuesta y fue mucho más filosa. “¡Vos sabés que lo dijiste! No te hagas la mosquita muerta… muchos del medio sabemos quién sos. ¡Así que hacete cargo!”, disparó sin filtro.

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El cruce dejó expuesta una pelea que parece lejos de terminar, con ambas manteniendo posiciones irreconciliables. Mientras Chaves insiste en que “jamás” hablaría de un menor y denuncia una acusación injusta, Capristo no retrocede y sostiene que hubo un comentario que marcó un quiebre definitivo.