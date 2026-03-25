Qué resolvió la Justicia tras la feroz pelea entre el actor Alan Ritchson y un vecino

El hecho ocurrió en las calles de un barrio residencial de Tennessee y quedó registrado en videos que fueron claves para la decisión final de las autoridades.

Así fue la pelea que protagonizó el actor Alan Ritchson con un vecino.

El actor Alan Ritchson , conocido por su participación en la serie de acción Reacher y en la saga de Rápido y Furioso, no enfrentará cargos penales tras haber sido grabado en medio de una feroz pelea con un vecino en Estados Unidos , según resolvió la Justicia .

El hecho ocurrió el domingo 22 de marzo en un barrio residencial del estado de Tennessee y quedó registrado en videos que circularon en las redes sociales.

Según informó oficialmente el Departamento de Policía de Brentwood, después de revisar el material audiovisual y de tomarle declaraciones a testigos se llegó a la conclusión de que el accionar del actor estuvo dentro del marco de la legítima defensa .

En los videos difundidos se ve que el actor golpea a otro hombre en plena calle, en presencia de menores en motocicletas. Tras el intercambio físico, Ritchson recoge su casco y se retira del lugar junto a los niños, mientras el otro involucrado continúa increpándolo antes de que el artista abandone la escena.

Cómo fue la pelea entre Alan Ritchson y su vecino

El hombre que aparece en el video fue identificado como Ronnie Taylor, quien dio su versión de los hechos en declaraciones a medios estadounidenses. Según su relato, el conflicto se originó por la velocidad a la que el actor circulaba en motocicleta por el barrio.

Taylor aseguró que el día previo al incidente le había hecho un gesto a Ritchson y que al día siguiente volvió a cruzarlo cerca del mediodía. En ese momento, afirmó haberle pedido que no transitara tan rápido.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto escaló cuando decidió interponerse en la calle mientras el actor circulaba. "Pasó por delante una vez, dos veces. La segunda vez, salí a la calle, me puse delante de él y le dije: 'Tienes que parar'", declaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/2036459930408919359&partner=&hide_thread=false "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9 — TMZ (@TMZ) March 24, 2026

El propio Taylor reconoció haber iniciado el contacto físico al empujar a Ritchson. A partir de ese momento, sostuvo que recibió varios golpes mientras se encontraba en el suelo.

De todas formas, manifestó: "No le deseo ningún mal ni mala voluntad a ese tipo, simplemente no necesitamos gente que circule por los barrios de esta manera".

Un video captado por una cámara corporal del actor exhibe el momento previo en el que su motocicleta cae tras una maniobra evasiva, cuando Taylor, ubicado en medio de la calle, le bloquea el paso.

Tras la caída, Ritchson se acerca y le recrimina la situación, en medio de un intercambio verbal que luego deriva en una pelea física.

Qué resolvió la Justicia

La policía de Brentwood, en Tennessee, confirmó que el caso quedó cerrado sin imputaciones contra Alan Ritchson, luego de evaluar la totalidad de las pruebas reunidas.

"Tras revisar las pruebas disponibles, incluyendo grabaciones de vídeo y declaraciones de testigos, las autoridades determinaron que no se presentarán cargos penales. Se determinó que las acciones del Sr. Ritchson fueron en legítima defensa", declaró el capitán Steven Pepin, a Entertainment Weekly.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/2035932327562580399&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

El funcionario indicó además que se analizó la posibilidad de avanzar con una imputación por "imprudencia temeraria", aunque finalmente no prosperó. Al mismo tiempo, precisó que el actor decidió no presentar cargos contra el vecino.

"Con el acuerdo de la Fiscalía, el caso se da por cerrado y no se emprenderán más acciones legales", completó Pepin.

Tras el episodio, el artista no realizó declaraciones directas sobre lo ocurrido. Sin embargo, publicó un mensaje en sus redes sociales con una cita atribuida a Napoleón Bonaparte: "Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error".

El incidente se produjo en un contexto en el que Ritchson venía de finalizar la tercera temporada de Reacher, una serie en la que interpreta a un personaje que protagoniza escenas de acción física intensa.