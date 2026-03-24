Debido a las consecuencias generadas por el estallido se activó un operativo con orden de resguardo para quienes viven en la zona.

Texas: una explosión en una refinería provocó un incendio y una gran columna de humo

Una explosión en una refinería de petróleo en Texas, en Estados Unidos, generó un incendio y una gran columna de humo visible desde varios puntos de la zona. Imágenes difundidas en redes sociales permitieron observar el momento posterior al estallido y el avance del fuego.

Los videos muestran cómo las llamas se elevaban dentro de las instalaciones situadas a unos 145 kilómetros al este de Houston, mientras las autoridades ordenaban a los residentes cercanos resguardarse en sus viviendas.

La alcaldesa, Charlotte M. Moses , confirmó que todo el personal fue localizado sin sufrir heridas y que los equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

“Ha habido una explosión, sí, pero estamos bien; todos están bien. Están tratando de apagar el incendio lo más rápido posible”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/europa/status/2036251526524506333&partner=&hide_thread=false A large explosion hit the Valero refinery in Port Arthur, Texas, sending flames and thick black smoke into the air as a loud blast was felt in nearby homes.



The 435,000 bpd facility was hit by what officials say may be a heater unit failure, forcing a shelter-in-place order… pic.twitter.com/ypVgAkt1Z0 — Europa.com (@europa) March 24, 2026

La ciudad emitió una advertencia para los vecinos de sectores cercanos, en especial del lado oeste, para que permanecieran dentro de sus hogares mientras se desarrollaba el operativo.

“Por su seguridad, por favor permanezcan en el lugar hasta que el personal de emergencia dé el ‘Todo despejado’”, indicaron las autoridades en una comunicación oficial.

Imágenes del incendio tras la explosión

Videos publicados en redes sociales muestran una densa columna de humo negro que se eleva desde la refinería, junto con llamas visibles en distintas áreas de la planta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/silvertrade/status/2036273662098014418&partner=&hide_thread=false MASSIVE FIRE AT 8TH LARGEST US OIL REFINERY IN PORT ARTHUR, TEXAS



IRGC CLAIMS RESPONSIBILITY; SAYS IT SABOTAGED THE VALERO REFINERY AFTER MASSIVE EXPLOSION ROCKS PORT ARTHUR FACILITYpic.twitter.com/rMsahYGu3J — SilverTrade (@silvertrade) March 24, 2026

Algunos vecinos reportaron haber escuchado un fuerte estruendo al momento de la explosión y señalaron que las ventanas de sus viviendas se sacudieron.

Las grabaciones comenzaron a circular poco después del hecho y se replicaron en distintas plataformas.

La respuesta de las autoridades

La empresa Valero informó que el incendio se produjo en una de las unidades de la refinería. “Actualmente hay un incendio en una unidad de la refinería. Se ha localizado a todo el personal”, indicó en un comunicado.

Bomberos y equipos de emergencia trabajaban en el lugar para contener las llamas, mientras organismos estatales desplegaban dispositivos para evaluar posibles impactos en el ambiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/noFrontMilitar/status/2036244508552143328&partner=&hide_thread=false Agora: mais imagens do incêndio de grandes proporções que se alastra na refinaria da Valero Energy Corporation, localizada na cidade de Port Arthur, no estado do Texas, sul dos EUA.



A origem ainda é desconhecida. https://t.co/nQ0kYczRUV pic.twitter.com/fEkN7YLQ2l — No Front Militar (@noFrontMilitar) March 24, 2026

El representante estatal Christian Manuel señaló que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas llegó con equipos de monitoreo del aire y coordinaba acciones con autoridades locales y estatales.

En paralelo, se reiteró el pedido a la población para limitar la actividad al aire libre y mantener puertas y ventanas cerradas mientras continuaban las tareas en la zona.

Cómo es la refinería que se incendió

La planta de Port Arthur es una de las más grandes de la región y cuenta con cerca de 770 empleados. Según datos de la compañía, tiene capacidad para procesar alrededor de 435.000 barriles de petróleo por día.

La refinería trabaja con crudo pesado y agrio, que se transforma en productos como gasolina, diésel y combustible para aviones.

El episodio se produjo en un contexto de incremento en los precios del combustible a nivel internacional, vinculado a la incertidumbre en el suministro global de petróleo.