Un avión chocó en New York: las hipótesis del fatal accidente y un audio estremecedor de la tragedia

Estaba en pleno aterrizaje cuando impactó contra un camión de bomberos. Hay dos muertos. Todo quedó registrado en unas comunicaciones de la torre de control.

Las hipótesis del fatal accidente y un audio estremecedor de la tragedia,

Un avión que llegaba al aeropuerto La Guardia de Nueva York protagonizó un impactante choque contra un camión de bomberos , al aterrizar a 200 kilómetros por hora. Hay dos personas muertas y varias heridos.

Según trascendió, el avión de la empresa Air Canada Express chocó luego de que el camión irrumpiera en la pista . El incidente fue confirmado por la Administración Federal de Aviación (FAA) cerca de las 23.40 horas del domingo.

En el marco de las investigaciones, se conoció que todo quedó registrado en una serie de comunicaciones de la torre de control que permiten reconstruir con precisión los minutos previos al impacto.

Entre las hipótesis preliminares figuran una posible falla de coordinación en tierra, un error humano o una respuesta a otro incidente que aún no fue esclarecido.

las comunicaciones de la torre de control en el momento de la tragedia del aeropuerto LaGuardia

El audio que revela los segundos previos al accidente del avión: "Deténgase ahí, por favor"

El audio revela que el controlador autorizó al camión a cruzar la pista 4 en Delta al mismo tiempo que el aterrizaje del vuelo AC-8646 de Air Canada, operado por Jazz Aviation LP.

Desde la torre se autorizó el cruce de un vehículo de emergencia sobre la pista: "Camión uno y compañía, crucen la pista cuatro en Delta", indicó el controlador. La respuesta fue inmediata: "Camión uno y compañía cruzando la pista cuatro en Delta".

Segundos después, al advertir la inminencia del impacto, el operador intentó frenar la maniobra. "Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. ¡Alto, alto, alto!", ordenó.

avion nueva york Se suspendieron todos los vuelos programados en la terminal aérea debido a la emergencia.

Debido a la falta de respuesta, el hombre dirigió la advertencia al vehículo: "Deténgase, camión 1, deténgase". Pese a los avisos, ambos chocaron cuando la aeronave circulaba a más de 200 kilómetros por hora.

"JAZZ 646, veo que colisionó con el vehículo. Simplemente mantenga su posición. Sé que no puede moverse. Los vehículos de emergencia están acudiendo hacia usted ahora mismo", indicó el controlador ya sin recibir respuestas.

Vuelos suspendidos en el aeropuerto de Nueva York tras el brutal impacto

La aeronave involucrada cubría la ruta entre Montreal y Nueva York. Según información preliminar, transportaba 76 pasajeros y cuatro tripulantes, y se desplazaba a baja velocidad en el tramo final del aterrizaje al momento del impacto.

Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, confirmó que 41 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados al hospital. De ellos, 32 fueron dados de alta este el lunes por la mañana. El piloto y copiloto murieron.

Tras el incidente, la Federal Aviation Administration dispuso la suspensión total de los vuelos en LaGuardia, mientras equipos especializados trabajaban en el lugar para determinar las causas del accidente.

Un avión chocó contra un camión de bomberos al aterrizar en un aeopuerto y hay dos muertos

Desde la agencia de gestión de emergencias de Nueva York se advirtió a la población sobre complicaciones en la zona. "Esperen cancelaciones, cierres de carreteras, retrasos en el tráfico y personal de emergencia", indicó en un mensaje en la red social X. "Utilice rutas alternativas", agregó.