Un avión Hércules sufrió un grave accidente en su despegue. Hay decenas de heridos y varios muertos.

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló con más de 100 soldados a bordo

Este lunes se registró un impactante accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial de Colombia . En Puerta Leguízamo, en el sur del país, se estrelló pocos minutos después de iniciar el despegue.

Según la información preliminar, la aeronave formaba parte de un operativo de apoyo de las Fuerzas Militares y cayó a tierra en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. El hecho ocurrió durante la mañana y activó un importante despliegue de emergencia en la zona.

Las autoridades locales y militares comenzaron rápidamente con las tareas de rescate. La Fuerza Aeroespacial indicó que en la aeronave se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes con destino al municipio de Puerto Asís, antes de su parada final a Bogotá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la noticia a través de sus canales oficiales, aunque mantuvo la cautela respecto al saldo de víctimas. "Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo, cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el funcionario.

Así fue como se estrelló el avión Hércules de las Fuerzas Militares en Colombia

Las imágenes que circularon desde el lugar mostraron una espesa columna de humo negro y movimientos urgentes de militares y rescatistas hacia el área del impacto. El escenario reforzó desde el inicio la dimensión del accidente y la dificultad para obtener un parte consolidado en tiempo real.

El balance de heridos y muertos tras el accidente del avión

Por el momento, se desconocen las causas del siniestro, si bien el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha apresurado a señalar a la falta de inversión en equipamiento militar, lo que ha retrasado la renovación de los equipos de las Fuerzas Armadas, debido a las "dificultades burocráticas".

Según informó al diario colombiano El Tiempo el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, hasta el momento se registran ocho muertos, aún sin identificar.

"El balance oficial señala que hay 73 heridos, de los cuales 15 permanecen en estado crítico", indicó el medio. Nueve de ellos fueron evacuados y otros seis pacientes críticos no han logrado ser localizados en otra zona.

"Sabemos que había más de 100 pasajeros, pero este es el reporte de todo el rescate que se ha hecho durante la mañana: ocho víctimas fatales, 73 heridos y 15 en estado crítico”, declaró el gobernador en una conferencia de prensa.

Se estrelló un Hércules de la fuerza aérea colombiana con más de 100 militares a bordo

En tanto, el presidente Gustavo Petro dio otro parte oficial de accidente de avión Hércules: "hasta el momento son 77 heridos y 43 personas por establecer estado".

Unidades militares y peritos de la FAC se encuentran en la zona para iniciar la investigación técnica que permita esclarecer si el accidente se debió a una falla mecánica, un error humano o condiciones climáticas adversas en la región amazónica.

avion colombia

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, ya que las investigaciones recién comienzan y dependen de la información recolectada en el lugar del siniestro.

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.