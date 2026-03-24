Condenan a Bill Cosby a pagar 19,25 millones de dólares por una agresión sexual denunciada 50 años después

Fue a raíz de una demanda civil presentada por una mujer que denunció haber sido drogada y atacada tras un encuentro con el actor.

Un jurado civil de California ordenó al actor estadounidense Bill Cosby a pagar 19,25 millones de dólares a una mujer que lo denunció por haberla drogado y agredido sexualmente en 1972 . El fallo se conoció tras una audiencia realizada en Santa Mónica y se enmarca en una demanda presentada décadas después de los hechos.

La denunciante, Donna Motsinger, aseguró que el hecho ocurrió luego de haber conocido al comediante en un restaurante donde trabajaba. Según su presentación judicial, Cosby comenzó a frecuentar el lugar y, en una ocasión, la invitó a acompañarlo a uno de sus espectáculos.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, que ahora tiene 84 años, el actor la pasó a buscar en una limusina, donde le ofreció una copa de vino y una pastilla que ella creyó que era una aspirina. La denunciante dijo que luego comenzó a perder el conocimiento de forma intermitente durante el trayecto.

En su relato, indicó que lo siguiente que recuerda es haber despertado en su casa, vestida únicamente con ropa interior. "Sabía que había sido drogada y violada por Bill Cosby", afirmó en la demanda presentada ante el tribunal.

El veredicto que ordenó a Bill Cosby a pagar US$19,25 millones

El jurado deliberó durante tres días antes de emitir su decisión por este caso de presunta agresión sexual. Finalmente, determinó que Cosby debía pagar 19,25 millones de dólares en concepto de daños a la demandante, una cifra que podría incrementarse si se suman daños punitivos.

El actor, de 88 años, no declaró durante el juicio. Sus abogados señalaron que no recordaba haber mantenido contacto sexual con la mujer, aunque sostuvieron que, en caso de haber ocurrido, habría sido consentido.

La resolución se dictó en el mismo tribunal donde, en 2022, otro jurado ordenó a Cosby pagar 500.000 dólares a Judy Huth, tras considerar probado que la había agredido sexualmente en 1975, cuando ella tenía 16 años.

Otras condenas que recibió Bill Cosby

El caso se inscribe dentro de una serie de procesos judiciales que involucraron al actor en los últimos años. Cosby fue condenado en 2018 en Pensilvania, Estados Unidos, por drogar y abusar de una mujer en un caso distinto, lo que lo convirtió en el primer famoso encarcelado en el contexto del movimiento #MeToo.

Sin embargo, en 2021 fue liberado luego de que la Corte Suprema de ese estado anulara su condena por un tecnicismo vinculado a un acuerdo previo.

A pesar de esa decisión, el actor continúa enfrentando demandas civiles relacionadas con denuncias de abuso sexual. Decenas de mujeres lo acusaron de haber utilizado sedantes y alcohol para incapacitar a sus víctimas antes de agredirlas. Estos señalamientos se extienden a lo largo de varias décadas y forman parte de investigaciones judiciales y denuncias públicas.

La demanda presentada por Motsinger fue posible debido a cambios legislativos en California que permiten iniciar acciones civiles por agresiones sexuales ocurridas décadas atrás.

"Me ha costado 54 años obtener justicia, y sé que no es completa, pero espero que pueda ayudar un poco a otras mujeres", declaró la denunciante tras conocerse el veredicto, según información citada por The New York Times.