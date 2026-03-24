Más de 60 muertos confirmados por el avión de la Fuerza Aérea de Colombia que se estrelló

La aeronave se estrelló a pocos minutos de despegar en el aeropuerto de Puerto Leguízamo. Entre las víctimas hay miembros de la tripulación, soldados y policías.

Más de 60 muertos luego de que se estrelló un Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia

Este lunes se registró un impactante accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial de Colombia . En Puerta Leguízamo, en el sur del país, se estrelló pocos minutos después de iniciar el despegue.

Las autoridades locales y militares comenzaron rápidamente con las tareas de rescate. La Fuerza Aeroespacial indicó que en la aeronave se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes con destino al municipio de Puerto Asís, antes de su parada final a Bogotá.

En las últimas horas, en el marco del operativo de emergencia que se montó en la zona boscosa donde se estrelló el avión, el ministerio de Defensa colombiano confirmó que son 66 las víctimas fatales.

"El balance del trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo es muy doloroso: 66 militares fallecidos (58 del Ejército, 6 de la Fuerza Aérea y 2 de la Policía de Colombia)", explicó el comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto, a través de las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COMANDANTE_FFMM/status/2036281499385839922?s=20&partner=&hide_thread=false El dolor que hoy sentimos como @FuerzasMilCol lo compartimos con las familias de nuestros militares y con todo el país.



Hemos dispuesto todas nuestras capacidades para atender esta emergencia, apoyar a las familias y avanzar en las investigaciones correspondientes.



Hoy más que… pic.twitter.com/72MEWZ1wuL — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 24, 2026

En el mismo sentido, a primera hora de este martes, precisó que "al momento, 57 personas han sido evacuadas para recibir atención médica", mientras continúa la búsqueda de 4 militares más".

Apenas conocido el accidente, el presidento Gustavo Petro lamentó lo sucedido aseguró que el accidente "no debió haber sucedido".

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.

En medio de la tragedia, el mandatario apuntó a las autoridades civiles y militares, junto con "dificultades burocráticas" para la renovación del equipamiento de las fuerzas militares.

avion colombia

El momento de la caída del avión: "Sentí una explosión en el aire"

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, cayó a tierra en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen. Campesinos de la zona son quienes encontraron los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación al que lograron llegar tras escuchar un "estruendo".

"Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca a la casa de mi parcela", dijo el campesino Noé Mota al medio local Noticias RCN.

Por otra parte, el jefe militar en su conferencia de prensa agregó que hay 57 militares heridos, que fueron evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del vecino departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.

De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 "que no revisten mayor gravedad", fueron ingresados en el Batallón de Sanidad Militar, agregó el general López, en declaraciones citadas por la agencia EFE.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COMANDANTE_FFMM/status/2036422890082414834?s=20&partner=&hide_thread=false Anoche estuve en el Batallón de Sanidad Militar y en el Hospital Militar Central visitando a nuestros soldados heridos. Compartí con sus familias y escuché los difíciles momentos que vivieron durante esta tragedia.



En cada uno de ellos reconozco su valentía, su entereza y su… pic.twitter.com/htIjZqsVCl — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 24, 2026

"Sólo recuerdo muchos gritos": el testimonio de un soldado que sobrevivió

El soldado Jhony Ortiz fue uno de los sobrevivientes al accidente del avión Hércules en Putumayo y logró comunicarse con su familia tras el siniestro ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, según reveló Blu Radio.

El uniformado resultó herido, con fracturas y lesiones en la cabeza, pero fue trasladado a Bogotá donde permanece estable bajo atención médica especializada, indicaron.

Su relato describe escenas de angustia y caos en el momento del accidente, en medio de las cuales logró liberarse y salir antes de la explosión del avión. "El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza", afirmó en diálogo con la radio colombiana.

"Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme, pero tenía la pierna atrapada porque llevábamos mucho equipaje. Había soldados encima mío, me pisoteaban", contó.

Así fue como se estrelló el avión Hércules de las Fuerzas Militares en Colombia

Uno de los momentos más impactantes ocurrió segundos después de escapar. Según Ortiz, la aeronave explotó casi de inmediato. "Me dijo que fue un milagro, porque cuando él salió, el avión explotó. Había mucha bulla y muchos muertos"", contó su esposa Natalia al medio, aún conmocionada.