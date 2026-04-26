Se terminó: Marti Benza confirmó su separación de Martu Ortíz en vivo

La relación, que había comenzado a fines del año pasado, culminó sin demasiadas precisiones: la influencer lo celebró en un programa.

La influencer Marti Benza confirmó el final de su relación con Martu Ortíz en una transmisión en vivo junto a Evitta Luna , en su canal de Kick. Fiel a su estilo descontracturado, eligió hacerlo sin vueltas y en medio de risas. “Bueno, sí, y soltera, chicos, ya está lo dije” , lanzó, generando sorpresa inmediata entre sus seguidores. La noticia no tardó en viralizarse y reactivó el interés por una pareja muy querida en el mundo digital.

El anuncio se dio en un clima distendido, pero no por eso pasó desapercibido. Durante la charla, la ex Luzu dejó entrever que atraviesa un momento de calma personal tras la ruptura. “Cuando ponés tu energía en vos misma, se nota. Me siento tranquila, boluda” , aseguró, marcando una mirada introspectiva sobre esta nueva etapa.

En ese mismo intercambio, la conductora destacó el cambio que percibe en su amiga, tanto en lo emocional como en lo estético. “Se te ve el brillo. Cuando cambiás el color de pelo tan radical, es por algo” , comentó, mientras Benza asentía con complicidad. El diálogo, cargado de complicidad, reforzó la idea de un cierre sin escándalos, pero con un fuerte proceso interno detrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nom0leste/status/2048023183794577420&partner=&hide_thread=false Marti Benza confirmo que esta soltera, su relación con Martu Ortiz terminopic.twitter.com/9rXuJkAaNg — nom0leste (@nom0leste) April 25, 2026

La separación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde ambas cuentan con miles de seguidores que acompañaron su historia desde el inicio. Los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse, destacando especialmente la actitud de Benza frente a la situación. La propia Luna también sumó contención en vivo. “Sí, sí, sí, se te nota tranquila”, afirmó, reflejando el respaldo del entorno cercano.

Cuándo arrancó la relación entre Marti Benza y Martu Ortíz

La relación entre Marti y Martu Ortíz había sido oficializada en 2025 y rápidamente se convirtió en una de las más seguidas dentro del universo influencer. Su vínculo, construido con naturalidad y exposición cotidiana, había sido celebrado por sus fans. De hecho, se había producido tras la ruptura de Benza y Luli González, que incluso se habían vuelto reconocidas creadoras de contenido en conjunto.