La desgarradora carta de Lola Lanata en el cumpleaños 65 de Jorge Lanata

Jorge Lanata , una reconocida figura que tuvo la televisión y radio por su legado periodístico, cumpliría este 12 de septiembre 65 años. En el primer cumpeaños luego de su muerte (30 de diciembre de 2024) la familia y el círculo más cercano expresó su dolor en las redes sociales con emotivos posteos que generaron conmoción en los seguidores de Jorge.

Lola Lanata , hija de Jorge, fue una de las personas que dedicó un emotivo posteo donde expresó con palabras los sentimientos que se le cruzan en un momento tan especial para su vida. Con una imagen totalmente negra representando al luto "Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana ...", escribió con un sentimiento de tristeza que se transmitió en la escritura.

Sumado a esto Lola escribió contando detalles: "Cuando aparecés ahí siento amor...¿serás vos? Tu presencia me rodea, aunque no se donde encontrarte. Pienso en el día que volvamos a cruzarnos...".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolitalanata (@lolitalanata)

Con un profundo dolor y un texto desgarrador, la hija más pequeña de Jorge cerró su escrito: "Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír... De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos". Por otra parte en el pie de la publicación escribió: "Feliz cumpleaños a mi abrazo favorito", junto a un corazón radiante.

El mensaje de Elba Marcovecchio recordando su cumpleaños

En la misma sintonía pero a través de la historia de Instagram en su cuenta personal, Elba Marcovecchio lanzó un mensaje para el periodista. “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar, encontrarte acá. Te extraño tanto, nos quedó tanta vida por vivir”, escribió junto a una imagen que los muestra juntos.