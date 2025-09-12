Pablo Granados cumplió 60 y lo festejó en la playa y rodeado de sus hijos

El humorista Pablo Granados cumplió 60 años y decidió festejarlo rodeado de sus afectos y alegría . A través de las redes sociales, el rosarino compartió la intimidad de su día especial con todos sus seguidores.

Desde temprano, el humorista compartió una serie de imágenes junto a su familia, donde se los puede ver a todos en medio de la soledad de una extensa playa, compartiendo juegos y risas. En otra, él y su hijo, Migue Granados, aparecen sonriendo, luciendo remeras diseñadas especialmente para la ocasión. En esa estampa puede leerse una leyenda inconfundible: “MIS 60”, acompañada de un collage de fotos suyas, ironizando con ternura sobre el paso del tiempo.

No faltó el mensaje de agradecimiento, fiel al estilo Granados. “La vida tiene que ser un evento de festejo permanente. ¡A no olvidarse! ¡Gracias a mi hermosa familia por festejar conmigo siempre y a todos los amigos que me escribieron! ¡Gracias por tanto amor!”, destacó el actor al dejar en claro su filosofía de vida.

La celebración reunió a sus hijos, sus respectivas parejas y sus nietos, el núcleo más íntimo de su familia. En las imágenes se destacan las butacas de madera clara, las plantas en el fondo y el aire de sobremesa.

La intimidad de los 60 años de Pablo Granados

Quien tuvo un rol protagónico en esta jornada fue la actriz e influencer Cami de los Santos, pareja de Pablo Granados. Ella le dedicó un homenaje cargado de romanticismo y profundidad: “Feliz cumpleaños, amor mío. Nunca voy a poder poner en palabras todo lo que significás para mí. Te amo, me hace feliz verte feliz”. La foto de ambos, fundidos en un abrazo, acompaña el texto y habla del sostén cotidiano.

Pablo recogió el posteo y lo replicó en su perfil con una descripción breve y contundente: “La diosa que me acompaña”, junto al emoji de un corazón rojo. Una declaración que, aunque no abunda en palabras, deja en claro el lugar especial que ocupa Cami.

Los saludos no se hicieron esperar. Entre los mensajes de amigos y seguidores se destacó el de Pata Liberati, psicóloga, escritora y exmujer de Granados, madre de sus hijos. Su consigna fue simple y sentida: “Hermoso todo!!!”. Sin vueltas, sintetizó el clima de armonía y respeto que reina en la familia extendida, esa que trasciende las circunstancias y celebra el crecer juntos.

Las imágenes del festejo, colgadas en las redes sociales, conforman un álbum particular: risas, abrazos, remeras graciosas y una alegría compartida que no se disimula. Más de cien mil likes y miles de comentarios se hicieron presentes en el posteo, lo que deja a las claras el amor que transmite y el amor que recibe.

Pablo Granados cerró su día especial marcado por el 60 aniversario de su natalicio de la misma manera como empezó: recordando a todos que “la vida tiene que ser un evento de festejo permanente”. Y de esta manera compartió todos los detalles de su íntimo festejo con sus seguidores en su cuenta de Instagram.