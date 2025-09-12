La verdad sobre lo que pasó en un recital de Maria Becerra en España

Una versión periodística hablaba de una situación entre los fanáticos que presenciaban el show en Valladolid. ¿Pero qué ocurrió realmente?

María Becerra tuvo que atravesar un duro momento en el recital que llevó a cabo en Valladolid, España cuando detectó que entre los fanáticos había un problema de alta gravedad que precisaba de rápida atención. Al ver desde lejos la situación que se estaba registrando en su presentación, la nena de Argentina frenó su show.

“Tuvo que suspender temporalmente su concierto en Valladolid, España, porque le dio un infarto a una persona. En las imágenes se escucha y se observa a la cantante preocupada diciendo que el personal médico está yendo a asistir”, reveló el periodista Juan Etchegoyen , dando a conocer lo sucedido entre el público.

Todo se detuvo por momento y los paramédicos se acercaron al lugar para asistir a la persona involucrada en la hostil situación. Sin embargo, más allá de la primera información lanzada al aire, Etchegoyen se rectificó más tarde y contó que finalmente no se trató de un infarto.

“Me llamó el equipo de prensa de María Becerra para aclararme que no hubo ningún caso de infarto. Eso pasó en un teatro cercano al recital. Lo único que ocurrió fue que alguien del público tuvo una bajada de azúcar, lo atendieron enseguida y está bien”, confesó.

Urgente. María Becerra tuvo que suspender temporalmente su concierto en Valladolid, España porque le dio un infarto a una persona. En las imágenes se escucha y se observa a la cantante preocupada diciendo que el personal médico está yendo a asistir. #MitreLive Info @antolinrober pic.twitter.com/OomAK6IodN — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) September 11, 2025

Por otra parte, el periodista español Alejandro De Grado Viña se sumó a la información que que aportó Etchegoyen: “El espectáculo vivió un momento de tensión cuando la artista interrumpió el concierto al percatarse de un desvanecimiento entre los asistentes. Becerra detuvo la música y pidió calma mientras se atendía a la persona afectada, gesto que fue recibido con aplausos de apoyo y muestras de respeto por parte de la multitud”.

Cuáles seran los próximos shows de María Becerra

España será testigo de otros dos shows de los tres que se realizarán en los próximos días: el sábado 13 de septiembre en Madrid, con cita en el Coca Cola Music Experience, al día siguiente, domingo 14, en Aranda de Duero y terminará su gira el 19 en Guadalajara, por las Fiestas de Azuqueca de Henares.