Fito Páez se incomodó con el público peruano en medio de su show

El reconocido artista tuvo unas duras palabras para el público durante su show en la ciudad de Lima.

Gran parte de los artistas musicales, por no decir todos, requieren de una fuerte conexión con su público durante los show para poder brindarse al máximo y lograr un show de alto vuelo. Esa conexión parece que no llegó al concierto de Fito Páez en Lima, Perú, motivo por el cual el cantante expresó su enojo en medio del recital.

Parado en el escenario luego de cantar "Mariposa Tecknicolor", Fito percibió un silencio atroz que sorprendió al ser percibido después de tal hit musical. Cansado de la situación, le dedicó unas duras palabras al público mientras de fondo continuaba la música: “ Prendé a la gente, por favor”

“ A ver si despertamos un poquito , no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”, continuó en su mensaje y luego profundizó: “Pará todo, el que está en luces, apagá. Sepan disculpar, parece un cementerio esto , no va con una fiesta de rock, disculpen, la vamos a tocar bien para la siguiente vez, muy en serio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diario_Cambio/status/1966541276662427649&partner=&hide_thread=false ¡Fito Páez estalla en pleno show en Perú!



Durante su “Tecknicolor Tour”, el cantante no se guardó nada al ver a su público: “¡Parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll!”



Molesto por la falta de energía, pidió encender todas las luces del recinto y al final… pic.twitter.com/JidME1gvBp — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 12, 2025

Ya en el cierre del show el artista le bajó el tono al enojo y se mostró cercano al público con un mensaje. “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”, soltó.

Más tarde dedicó un posteo para el público en su cuenta de Instagram: “¡Gracias Lima! ¡El aura intacta y brillante bajo tu cielo! ¡Hasta la próxima! ¡Todo mi amor! Fito", escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fito Paez (@fitopaezmusica)

Por qué Malena Pichot salió enfurecida ante los rumores de romance entre Fito Páez y Julia Mengolini

Fito Páez le puso punto final a su relación con Eugenia Kolodziej y hace algunas semanas comenzaron los rumores de que habría iniciado una relación con una persona de larga historia en su vida con quien tuvo un vínculo fuerte. Sin embargo una reconocida persona del ambiente salió al cruce de las versiones.

El periodista de espectáculos Pepe Ochoa lanzó un enigmático durante su conducción en el programa LAM donde reemplazó al conductor Ángel De Brito. En el mismo reveló que estarían teniendo un nuevo encuentro amoroso con Julia Mengolini, su expareja: “Tuvieron una temporada uno y esta es la dos. Desde enero, que volvieron a hablar, empezaron a estar y se reencontraron. Ahora están en un vínculo, apostando al amor”.

Ante esta situación, Malena Pichot lanzó un contundente mensaje a través de un posteo en la cuenta de X (ex Twitter): “Una sabe que en los medios todo es mentira, maldad y operaciones, pero igual no deja de sorprender. La falopa que están tirando ahora con Mengolini y Fito es increíble. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quebrarla? ¿Distraer de otra cosa? ¿Qué mier... pasa? ¿Qué mier... les pasa con Mengolini? ¿Tanto les importa? ¿Tanto le temen? Tan importante es. Se ve que sí”.

Fito Paez

Ante este posteo un usuario de la red social contestó y cuestionó: "¿Por qué quebrarían a Mengolini diciendo que está en pareja con Fito? Ósea cual sería la maldad? Alguien me explica", escribió a lo que Pichot respondió: “Que Mengolini tiene una familia y que es mentira infradotada”.

“Lo que me había llamado la atención es que él fue a verla a ella a la radio”, sumó Ochoa sobre la visita del cantante durante más de una hora. Además relató: “El vínculo anterior de él terminó bien y esto empezó luego. La relación de él terminó el año pasado y ella se separó hace tiempo”, dejando en claro que esta etapa habría comenzado luego de finalizar su vínculo con Kolodziej.