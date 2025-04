El fuerte apoyo de Juan Otero a Florencia Peña en medio del escándalo de Viviana Canosa

Lejos de quedarse en silencio, Florencia Peña eligió enfrentar la situación y visitó el programa LAM (América TV), donde se mostró profundamente afectada. “Soy una persona controversial siempre y soy picante y me banco el juego. Yo sé jugar. Me he bancado muchas y es parte de quién soy. Y me banco el vuelto de ser cómo soy”, comenzó diciendo. Pero luego, conmovida hasta las lágrimas, expresó con contundencia: “Se meten con cosas que no solo me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados. Hay un límite, loco. Hay un límite”.

Flor Peña 2.jpg Juan Otero y Flor Peña

El enojo de Flor Peña por quedar involucrada en el escándalo

La actriz, que actualmente protagoniza una obra de teatro, denunció además la responsabilidad de algunos medios por replicar las acusaciones sin chequear la información. “Estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata. Es un delirio. Pero un delirio que me excede”, sostuvo, y apuntó con dureza: “Tengan mucho cuidado con lo que escriben en sus titulares. Porque por clicks y por rating están haciendo cualquier cosa”.

Peña también reveló que se había enterado de los detalles más escandalosos recién al volver a su casa tras un día de ensayo. “Vi un video de este hombre (por Dragani) hablando de mí. Dijo que la denuncia es ‘recluta menores’. Lo afirmó. Y nadie le pregunta ‘¿pero cuáles son las pruebas?’”, criticó.

Por su parte, Fernando Burlando fue categórico: no existe ninguna denuncia en curso contra Florencia Peña. “Me metí en la causa y no hay ninguna denuncia”, aseguró el abogado, desmintiendo que existiera secreto de sumario o algún tipo de implicación judicial.