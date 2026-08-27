Pity Álvarez rompió el silencio y habló del juicio por homicidio: "Yo ya pagué".

Se dio a conocer un material audiovisual en el que el artista habla de su situación judicial.

El caso de Cristian "Pity" Álvarez volvió a cobrar fuerte notoriedad pública en las últimas horas luego de que trascendiera un video donde el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados rompe el silencio sobre el proceso judicial que enfrenta, acusado de matar a un hombre en 2018.

Las imágenes, dadas a conocer a través de las redes sociales por la periodista Florencia Rodríguez de la Televisión Pública, muestran al músico brindando declaraciones inéditas sobre su presente legal.

Reflexivo y con una remera intervenida con la inscripción "la gente manda", el Pity Álvarez se refirió por primera vez ante las cámaras a la causa que lo mantiene en el centro de la escena judicial. "No sé bien lo que está pasando. Supuestamente me están juzgando por algo que cometí. Acepto eso, me hago cargo, pero... Yo creo que ya lo pagué eso. Lo pagué, lo pagué que... lo estoy pagando. Nada más que eso. Que pase lo que tenga que pasar", expresó el artista en el video qué rápidamente se hizo viral en redes sociales.

"YA PAGUÉ Y ESTOY PAGANDO", HABLÓ PITY ALVAREZ SOBRE EL JUICIO QUE SE LE SIGUE POR HOMICIDIO

- Via Florencia Rodríguez @tvpublica pic.twitter.com/FL6Fric4Gm — Vía Szeta (@mauroszeta) August 26, 2026

Y cerró con una contundente frase respecto a su mirada sobre los hechos: "La justicia de vida me juzga". Cabe recordar que la situación judicial del músico estuvo marcada por numerosas idas y vueltas en los tribunales, con suspensiones de audiencias enfocadas en evaluar su estado de salud mental y la intervención de su defensa para determinar cómo continuará el debate oral en su contra.

"Esto es una carnicería. Desde el primer día me están mostrando que quiere una sentencia. No sé si va a ser alta o baja o lo que sea. Ese es otro problema, porque Cristian necesita un seguimiento, un tratamiento. No lo podés poner como una persona normal", precisó su abogado, en diálogo con A la Barbarossa.

Qué dicen las estampitas que repartió Pity Álvarez

Pity Álvarez llegó al tribunal y repartió estampitas de San Francisco de Asís a los periodistas que lo aguardaban en el lugar, en un gesto tan inesperado como llamativo en medio del avance del proceso judicial en su contra por el crimen de un vecino en Villa Lugano. El ex líder deViejas Locas e Intoxicados entregó a los cronistas presentes una imagen del santo rodeado de aves. En el dorso de la tarjeta impresa se lee la histórica oración de paz:

“Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga amor. Allí donde haya discordia, que yo ponga unión. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque dando se recibe, y muriendo se resucita a la vida”.

El mensaje religioso entregado por el músico, que llama a la concordia y al perdón, generó sorpresa entre la guardia periodística y sumó un ingrediente particular a una jornada clave para su situación judicial.