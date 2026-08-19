Qué dicen las estampitas que repartió Pity Álvarez antes de entrar al juicio por el asesinato Cristian Díaz

El músico entregó varias imágenes del santo San Francisco de Asís en la puerta del Tribunal.

Pity Álvarez llegó al tribunal y repartió estampitas de San Francisco de Asís a los periodistas que lo aguardaban en el lugar, en un gesto tan inesperado como llamativo en medio del avance del proceso judicial en su contra por el crimen de un vecino en Villa Lugano.

El ex líder deViejas Locas e Intoxicados entregó a los cronistas presentes una imagen del santo rodeado de aves. En el dorso de la tarjeta impresa se lee la histórica oración de paz:

“Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga amor. Allí donde haya discordia, que yo ponga unión. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque dando se recibe, y muriendo se resucita a la vida”.

El mensaje religioso entregado por el músico, que llama a la concordia y al perdón, generó sorpresa entre la guardia periodística y sumó un ingrediente particular a una jornada clave para su situación judicial.

Pity Álvarez cambió de abogados y se postergó por una semana el juicio

Este miércoles Pity Álvarez oficializó la incorporación de Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro como sus nuevos abogados en el juicio oral por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Al mismo tiempo, los letrados solicitaron suspender y postergar el proceso para tener tiempo de revisar en detalle el expediente y diseñar su plan de trabajo.

La designación de los nuevos defensores se concretó luego de una reunión que Álvarez mantuvo con Queijeiro -quien lo había representado al inicio de la causa- el martes por la noche, donde repasaron los pasos a seguir. Hasta ese momento, la asistencia técnica del músico estaba a cargo de una defensa pública.

La presentación formal fue realizada directamente por el imputado -bajo su nombre completo, Cristian Gabriel Álvarez Congiu- ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal.

Finalmente, los jueces resolvieron postergar el debate oral solo hasta el miércoles de la semana que viene, para darle tiempo a los nuevos defensores de leer la causa, según pudo saber TN.

Una testigo clave complicó a Pity Álvarez: el llamativo guante con el que apareció en el juicio

El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz avanza con nuevas declaraciones en los tribunales. El pasado miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia, con un testimonio clave.

En la primera jornada, el tribunal rechazó el pedido de la defensa para suspender el proceso y el músico, que se quedó dormido en plena audiencia, dijo que declarará más adelante.

Foto: TN/ Juan Pablo Chaves.

Para esta jornada de miércoles 12 de agosto está previsto que declaren cuatro testigos. Verónica Román ya brindó su testimonio y Agustina Inbernoz, pidió hacerlo por Zoom, sin la presencia de la prensa. Luego será el turno de Raúl Prieto Inbernoz y Fanny Johana Valdivia Quea.

El cantante llegó a los tribunales acompañado de su hermana, Débora, en medio de un fuerte operativo policial y rodeado de periodistas que lo esperaban.

Se mostró en silencio pero sonriente, con lentes oscuros, un gorro de lana y un collar de cadena, al igual que en la primera audiencia. Ya en la sala, se presentó con unos guantes que tenían luces, situación que provocó que el secretario del tribunal le pidiera que se los sacara.

Antes de que comenzara el debate, el cantante llamó la atención por un particular accesorio que llevaba puesto en su mano derecha: un guante negro con dos pequeñas luces LED en las puntas de los dedos.

El accesorio no cubría por completo la mano. Además, Pity llegó con brillos en la cara y anteojos, en un look que rápidamente llamó la atención de todos.