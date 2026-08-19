Escándalo por la muerte de Diego Maradona: descubrieron que la junta médica analizó estudios de su padre

Un abogado detectó que uno de los informes usados por los peritos no correspondía a Diego. Cómo seguirá el juicio.

Un nuevo capítulo se suma al juicio por la muerte de Diego Maradona . En las últimas horas, se conoció que durante el debate oral, la junta médica que evaluó las causas del fallecimiento del Diez, analizó por "error" una serie de estudios que en realidad pertenecían a su padre.

Mientras declaraba uno de los 20 peritos que participaron de la junta sobre estudios que hablaban de la función renal de Maradona, un abogado cotejó la información y se dio cuenta de que uno de los informes analizados no pertenecía a Diego.

Resulta que "Don Diego" estuvo internado en 2015 y había recibido tratamiento de Swiss Medical.

Los análisis realizados entonces habían arrojado resultados desfavorables debido a los distintos problemas de salud que atravesaba.

"Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015. Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede", explicó Mario Baudry, abogado que representa a Dieguito Fernando.

Aunque aclaró que este error no cambia nada, de todos modos es un escándalo porque se adulteró una prueba, en este juicio que ya atravesó más de 30 audiencias.