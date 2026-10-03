Un paraíso neuquino ofrece alojamiento gratuito a cambio de un voluntariado: los requisitos

Se trata de un destino cordillerano. En qué consiste la propuesta para acceder al beneficio.

Una particular propuesta de voluntariado en Villa La Angostura ofrece la posibilidad de alojarse de manera gratuita en uno de los destinos turísticos más elegidos de Neuquén . A cambio, los interesados deberán colaborar 25 horas semanales en diferentes tareas vinculadas con un proyecto de permacultura y bioconstrucción.

La iniciativa aparece como una alternativa para quienes buscan conocer y permanecer durante varias semanas en la localidad cordillerana sin tener que afrontar uno de los principales gastos de cualquier viaje: el alojamiento.

La convocatoria establece una estadía mínima de 14 noches y, además de una cama en una habitación compartida, contempla desayuno, lavandería y bicicletas, entre otros beneficios.

El proyecto es llevado adelante por un anfitrión que, de acuerdo con la publicación de la convocatoria, cuenta con 15 años de experiencia en este tipo de iniciativas.

Julián Campos

Qué tareas hay que realizar para tener alojamiento gratuito

Quienes sean seleccionados para participar del voluntariado deberán completar 25 horas de colaboración por semana, distribuidas en diferentes días y horarios.

Las actividades son variadas y están relacionadas principalmente con el mantenimiento y desarrollo del lugar. Entre ellas aparecen trabajos de pintura y decoración, construcción, reparaciones, jardinería y mantenimiento general.

A cambio de esas horas de trabajo, cada voluntario tendrá una cama disponible en una habitación compartida durante toda su estadía. También contará con desayuno incluido, por lo que una parte importante de los gastos cotidianos estará cubierta.

La propuesta incluye además dos días libres por semana. Durante esas jornadas, los participantes podrán aprovechar para recorrer Villa La Angostura y conocer algunos de los principales atractivos naturales de la región cordillerana.

Otro de los beneficios ofrecidos es el servicio de lavandería sin costo, además de bicicletas disponibles para movilizarse y acceso a diferentes actividades y espacios comunes.

Cuáles son los requisitos para participar del voluntariado

La convocatoria establece que los interesados deberán permanecer como mínimo 14 noches en Villa La Angostura. Es posible postularse de manera individual, en pareja o junto a otra persona.

Entre los requisitos también se menciona contar con un nivel principiante de español, mientras que las posibilidades de participación dependerán de la disponibilidad existente para cada período.

Un punto importante es que el intercambio cubre únicamente los beneficios detallados por el anfitrión. Por ese motivo, los gastos para llegar hasta Villa La Angostura deberán ser afrontados por cada participante.

Esto incluye los pasajes, traslados, documentación personal y cualquier otro costo asociado al viaje que no esté contemplado específicamente dentro del programa.

La convocatoria señala que existen oportunidades para sumarse durante distintos meses del año, aunque los lugares disponibles pueden variar según las necesidades del proyecto y la cantidad de personas que se postulen.

Cómo postularse para vivir la experiencia en Villa La Angostura

La propuesta fue publicada a través de Worldpackers, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento y otros beneficios a cambio de determinadas horas de colaboración.

Allí, los interesados pueden conocer en detalle las características del proyecto, verificar las fechas disponibles y revisar las condiciones antes de postularse.

Para participar es necesario crear un perfil en la plataforma y, posteriormente, enviar una solicitud al anfitrión.