El juicio por la muerte de Maradona cerró una etapa clave con las últimas declaraciones Luque y Cosachov

La audiencia de este martes marcó un nuevo punto de inflexión en la causa y dejó al proceso cada vez más cerca de una instancia decisiva.

El juicio por la muerte de Diego Maradona cerró este martes una etapa clave con una nueva jornada ante el tribunal que lleva adelante el proceso. La audiencia estuvo marcada por las últimas declaraciones de los acusados, antes de que la causa avance hacia una de las instancias finales del debate.

Entre quienes hablaron por última vez estuvieron el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov , dos de los principales imputados por la muerte del exfutbolista. Tras esta jornada, el juicio quedó encaminado hacia los alegatos .

Después de un cuarto intermedio, Luque amplió su indagatoria y volvió a referirse a su vínculo con el exfutbolista: “Quisieron decir que yo hablaba de Diego como con desprecio, que no lo quería. Y quiero demostrar todo lo contrario”.

“A mí no me favorecía como médico estar con él. Yo no estaba con él por fama o dinero. Estaba porque lo amaba. Es algo interno y una admiración que muchos de los que estamos acá le seguimos teniendo”, aseguró en su undécima y última declaración ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Por su parte, Cosachovsostuvo que conoció a Maradona el 27 de junio de 2020 a través de Luque y que “no tenía contacto” con familiares de él. A su vez, remarcó que atendió al exjugador en dos períodos: el primero en Bella Vista y luego de septiembre a noviembre de 2020 en la Clínica Ipensa.

“Me enteré por los medios que ingresó a la Clínica Olivos y luego me comuniqué con el doctor Luque. Lo iban a intervenir por el hematoma subdural”, dijo. También dijo que “el plan” era que el exfutbolista “no volviera al domicilio” tras la internación.

Hacia el final de su testimonio, la psiquiatra indicó: “Quiero decir que la verdad lamentó mucho lo que pasó. Siempre traté de hacer lo que mejor sé, lo que mejor pude. Tenía un buen vínculo con el paciente, lo queríamos mucho. (...) Pero algo que me deja tranquila, es que tengo la conciencia tranquila”.

Otros testimonios

Durante la mañana, Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga del exfutbolista, dio su última declaración antes de que el debate entrara en su etapa final, al igual que el clínico Pedro Di Spagna.

En cuanto al psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni, no usaron la posibilidad de brindar sus últimas palabras.

Al finalizar la audiencia, el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, habló con la prensa y adelantó detalles de lo que será su exposición en los alegatos. “Nosotros vamos a hacer una valoración exclusiva de la prueba y que no se nos escape nada. Vamos a alegar en último término”, manifestó.

A la vez, señaló: ”Hay motivos para encontrarle el dolo a uno de los imputados. La mugre está a la vista en este juicio, porque los audios son demoledores para demostrar conductas que son miserables".

Los siete profesionales están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

El juicio busca reconstruir la atención que recibió Maradona en noviembre de 2020 durante la internación domiciliaria en su casa del barrio privado San Andrés en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, luego de la operación a la que había sido sometido por un hematoma subdural.

La principal acusación contra Luque sostiene que fue uno de los impulsores del tratamiento domiciliario durante el cual murió Maradona. Además, se lo señaló por haber desoído las advertencias sobre el estado de salud del exfutbolista que le hicieron llegar sus hijas.

Cómo continúa el juicio

La audiencia de hoy cerró la etapa de las declaraciones de los imputados. El 8 de octubre comenzarán los alegatos de la Fiscalía, mientras que el 13, 14 y 15 será el turno de las querellas.

Este martes, el juez Alberto Gaig leyó las pautas para las próximas jornadas e indicó que el Ministerio Público Fiscal tendrá cuatro horas para exponer, a la vez que los abogados querellantes y defensores tendrán 3 horas.

Por otra parte, el 20, el 21 y el 22 de octubre le tocará hablar a las defensas con sus fundamentos. Recién después los jueces quedarán en condiciones de deliberar. Se espera que la sentencia se conozca a fines de noviembre.