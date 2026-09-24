Alrededor de 100 motociclistas se acercaron al cementerio. Hubo detonaciones, corridas y maniobras peligrosas. Las insólitas imágenes.

Caravana de motos y disparos: la despedida tumbera que terminó en un impactante operativo.

Alrededor de 100 motociclistas participaron de un cortejo fúnebre que terminó con un fuerte operativo de seguridad y 42 motos secuestradas. La despedida tumbera quedó registrada en un video que circuló en redes sociales.

El recorrido tenía como destino el Cementerio Parque de Mar del Plata mientras se realizaban maniobras peligrosas, circulaban en contramano y se desplazaban a gran velocidad. Durante el recorrido, incluso, se registraron detonaciones de armas de fuego.

Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), las autoridades siguieron el desplazamiento de aproximadamente 100 motos por distintas calles de la ciudad "realizando maniobras extremas, pruebas de velocidad y circulaban en contramano ocupando ambos carriles”.

El viaje hasta el cementerio fue controlado por autoridades policiales, efectivos de Infantería, Caballería y GPM, junto a personal de Tránsito y Patrulla Municipal. Una vez terminada la ceremonia, el operativo pasó a una siguiente etapa.

Más de 40 motos fueron secuestradas tras el cortejo fúnebre

Al finalizar la ceremonia, se procedió a un operativo que terminó con el control y secuestro de diversos rodados. Del mismo participaron autoridades policiales, efectivos de Infantería, Caballería, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), personal de Tránsito y la Patrulla Municipal.

Un grupo de 30 motociclistas intentó abandonar el predio por sectores laterales, lo que dio lugar a una serie de persecuciones dentro de las instalaciones. Varias motos fueron abandonadas allí y se logró el secuestro de 42 de ellas.

Incluso, una de las motos tenía un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026, solicitado en el marco de una causa por robo agravado.

También se interceptó una camioneta Volkswagen Amarok gris en la que se desplazaban tres personas, dos hombres de 46 y 25 años y una mujer de 29 años. Según se informó, las personas se mostraron hostiles hacia la policía pero el vehículo no registraba impedimentos legales. Solamente se les labró un acta.

"La calle no es una pista ni tierra de nadie"

El intendente del Partido de General Pueyrredón, Agustín Neme, repudió el hecho y, en redes sociales expresó: "Un cortejo fúnebre con alrededor de 100 motos terminó en disturbios y maniobras temerarias. Desde el COM hicimos el seguimiento por cámaras y desplegamos un operativo cerrojo junto a Patrulla Municipal, Tránsito y fuerzas policiales. El resultado: 42 motos secuestradas, 100 actas de infracción y una moto con pedido de secuestro activo".

"Gracias a la Policía por el trabajo conjunto y por actuar con firmeza para poner orden. La calle no es una pista ni tierra de nadie. El que pone en riesgo a los demás, se queda sin moto", declaró en su cuenta de X.

Murió tras recibir dos disparos de un chico de 16 años: sus amigos lo despidieron con tiros al aire

En el mes de abril Kevin Nicolás Mergola, un joven de 19 años fue asesinado en Valentina Sur, luego de recibir dos disparos en la mano y en el pecho. Quien habría ejecutado el arma sería un adolescente de 16 años, familiar de la víctima. El hombre fue despedido en un violento y peligroso ritual con ráfagas de tiros al aire.

Según explicó a LM Neuquén el comisario inspector Julio Muñoz, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Neuquén, el hecho ocurrió el sábado a las 0:30 en el barrio Valentina Sur.

En este contexto de despedida, un grupo de hombres realizaron un peligroso ritual: rodeando la casa realizaron ráfagas de disparos al aire y explosiones con el caño de escape, más conocido como el acto de "tirar cortes".