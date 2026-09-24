La estafa de un "mentalista": le dijo a una jubilada que su familia tenía un gualicho y le sacó miles de dólares

Todo empezó con una publicidad que escuchó una mujer en la radio. Cómo ocurrió toda la estafa.

El falso mentalista fue detenido tras ser acusado de estafar a una jubilada con una supuesta “limpieza espiritual”.

Un hombre de 44 años fue detenido tras ser acusado de estafar a una jubilada de 69 años mediante una supuesta práctica espiritual. Según la investigación, le hizo creer que era mentalista y que su familia estaba bajo un “maleficio”.

El operativo se realizó en una casa de la calle Alfonsina Storni al 6000, de la ciudad de Santa Fe donde la policía secuestró un teléfono celular, un auto y diversos elementos vinculados a la causa. El sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia.

El sospechoso habría convencido a la mujer de que necesitaba una “limpieza espiritual” para solucionar el supuesto hechizo y evitar sus consecuencias. Para ello, le habría pedido distintas sumas de dinero.

La víctima terminó entregando $300 mil y US$25 mil en varias ocasiones. Tras la denuncia, la investigación avanzó hasta un allanamiento, donde fueron secuestradas cartas de tarot, velas, imágenes religiosas y cuadernos.

Cómo el falso mentalista logró estafar a una jubilada

Todo empezó con una publicidad en la radio. La víctima había escuchado que un mentalista iba a visitar la localidad de Sarmiento y decidió contactarlo. Cuando se encontraron, el hombre le aseguró que sobre su familia pesaba una especie de “magia negra” y le ofreció distintas alternativas para revertirla.

El falso mentalista fue detenido tras ser acusado de estafar a una jubilada con una supuesta “limpieza espiritual”.

Primero, según consta en la investigación encabezada por el fiscal Alejandro Benítez, le vendió tres cirios pascuales. Días después volvió a verla y le propuso realizar un ritual en un cementerio. Allí tomó cintas de una lápida y le explicó que debía llevarlas hasta Roma para que fueran bendecidas.

La mujer, convencida de que realmente existía una amenaza sobre su familia, empezó a entregarle dinero. Primero fueron US$3.000 y después otros US$22.000. A esa suma se agregaron $300.000, de acuerdo con la denuncia.

Pero el engaño, según detallaron fuentes cercanas a la causa a Aire de Santa Fe, no terminaba allí. El hombre le habría pedido que mantuviera todo en secreto y le advirtió que no debía contarles nada a sus hijos porque ellos también estaban “engualichados”. La estrategia funcionó durante un tiempo, hasta que la víctima finalmente habló con su familia.

Denuncia policial, allanamiento y detención

Fueron sus allegados quienes la convencieron de realizar la denuncia. A partir de entonces, los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzaron a reconstruir los encuentros y las entregas de dinero que terminaron colocando al sospechoso en el radar de la Justicia.

Además del dinero y el teléfono celular, los investigadores secuestraron un automóvil Peugeot y otros elementos de interés para la causa. Todo quedó bajo resguardo judicial mientras avanza la causa.

Entre los objetos encontrados había un maletín con cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, cuadernos y sahumerios. Para los investigadores, esos elementos podrían haber sido utilizados durante las supuestas sesiones de “limpieza” y para reforzar ante la víctima la idea de que necesitaba realizar determinados rituales.

El hombre quedó detenido y en las próximas horas el fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Benítez, lo imputará por defraudación, delito que prevé penas de entre un mes y seis años de prisión.