Las fiestas de 2026 imponen el regreso de los colores, texturas y volumen. La propuesta busca crear espacios cálidos y personales.

La tendencia que se impone para decorar en la Navidad 2026: el regreso del clásico

Falta cada vez menos tiempo para las fiestas de fin de año y en muchas familias ya comienzan a organizar la decoración navideña . En ese sentido, la tendencia de 2026 apunta a dejar de lado el minimalismo para que los hogares vuelvan a llenarse de color, volumen, texturas y adornos , con el tradicional árbol de Navidad como principal protagonista.

La última Navidad estuvo marcada por colores neutros, pocos objetos y combinaciones simples. Sin embargo, en 2026 ganarán terreno los adornos de gran tamaño, los moños llamativos, las mezclas de colores y las diferentes texturas, permitiendo construir ambientes más cálidos, festivos y personales .

Esto se vincula con un regreso más general del maximalismo en el diseño de interiores, del mismo modo en que cambian otras elecciones estéticas como los colores que reemplazan al gris en el hogar .

De todos modos, la nueva estética no se reduce simplemente a colocar todos los adornos disponibles sin ningún criterio. El desafío consiste en combinar diferentes elementos para conseguir una decoración abundante, pero visualmente equilibrada. Así, el árbol, la mesa, las entradas, las repisas y otros sectores de la casa pueden convertirse en escenarios que generen la sensación de celebración.

Vuelven las decoraciones abundantes, pero con criterio.

Por qué el maximalismo será la gran tendencia en la decoración de Navidad 2026

El regreso del maximalismo responde a una búsqueda de mayor personalidad dentro del hogar. Después de años de decoraciones uniformes y que priorizaban la discreción, la nueva tendencia permite recuperar objetos con valor sentimental, adornos heredados y piezas que no pertenecen a una misma colección.

La Navidad tiene un fuerte componente emocional. Por eso, recuperar adornos de otras épocas, mezclar piezas nuevas con recuerdos familiares y sumar objetos que tengan una historia propia encaja especialmente bien con esta estética. La idea es que el resultado refleje los gustos y recuerdos de quienes viven en la casa.

Cómo decorar el árbol de Navidad con ideas del estilo maximalista

El árbol es uno de los grandes protagonistas de esta tendencia. En lugar de dejar ramas visibles o utilizar pocos adornos estratégicamente ubicados, la propuesta para este año invita a trabajar con capas, diferentes tamaños y piezas que generen profundidad. A tener en cuenta: no es imprescindible comprar todo de cero. Se pueden reutilizar adornos que ya están en casa y combinarlos con elementos nuevos.

Los adornos de gran tamaño recuperan protagonismo esta Navidad.

Algunos consejos para la decoración del árbol son:

Mezclar adornos de diferentes tamaños: las bolas pequeñas pueden convivir con otras medianas y piezas XL. Esta combinación evita que el árbol se vea plano y genera distintos puntos de atención.

las bolas pequeñas pueden convivir con otras medianas y piezas XL. Esta combinación evita que el árbol se vea plano y genera distintos puntos de atención. Incorporar moños grandes: los lazos de gran tamaño son uno de los recursos más efectivos para conseguir una apariencia maximalista. Pueden colocarse en distintos sectores del árbol, sin necesidad de que sean idénticos.

los lazos de gran tamaño son uno de los recursos más efectivos para conseguir una apariencia maximalista. Pueden colocarse en distintos sectores del árbol, sin necesidad de que sean idénticos. Usar cintas y telas: una cinta ancha permite recorrer las ramas de manera irregular y aportar movimiento. El terciopelo, por ejemplo, suma volumen y una apariencia sofisticada.

una cinta ancha permite recorrer las ramas de manera irregular y aportar movimiento. El terciopelo, por ejemplo, suma volumen y una apariencia sofisticada. Combinar varios colores: rojo, verde y dorado suelen ser la base, pero también se pueden incorporar rosa, azul, plateado, bordó o tonos joya. Lo importante es que exista cierta conexión entre las diferentes tonalidades.

rojo, verde y dorado suelen ser la base, pero también se pueden incorporar rosa, azul, plateado, bordó o tonos joya. Lo importante es que exista cierta conexión entre las diferentes tonalidades. Jugar con las texturas: madera, metal, vidrio, cerámica, tela y materiales brillantes pueden mezclarse para conseguir una decoración más rica visualmente, una búsqueda que también incluye integrar textiles y superficies sofisticadas en los ambientes.

madera, metal, vidrio, cerámica, tela y materiales brillantes pueden mezclarse para conseguir una decoración más rica visualmente, una búsqueda que también incluye integrar textiles y superficies sofisticadas en los ambientes. Agregar figuras diferentes: estrellas, campanas, flores, animales, personajes navideños y casitas permiten romper la repetición. Asimismo, en el resto del espacio se buscan nuevas composiciones de cuadros en las paredes para despejar muebles y destacar recuerdos.

estrellas, campanas, flores, animales, personajes navideños y casitas permiten romper la repetición. Asimismo, en el resto del espacio se buscan nuevas composiciones de cuadros en las paredes para despejar muebles y destacar recuerdos. Aprovechar los adornos heredados: las piezas antiguas también se convierten en protagonistas. No hace falta que todo combine perfectamente; justamente, la mezcla de épocas es parte del encanto maximalista.

las piezas antiguas también se convierten en protagonistas. No hace falta que todo combine perfectamente; justamente, la mezcla de épocas es parte del encanto maximalista. Sumar elementos naturales: piñas, ramas, frutos, flores preservadas y distintos tipos de follaje aportan textura y una sensación más orgánica. Las tendencias de 2026 también destacan el uso combinado de diferentes verdes en lugar de una única guirnalda uniforme.

piñas, ramas, frutos, flores preservadas y distintos tipos de follaje aportan textura y una sensación más orgánica. Las tendencias de 2026 también destacan el uso combinado de diferentes verdes en lugar de una única guirnalda uniforme. Crear capas: primero pueden colocarse las luces, después las cintas y los elementos de mayor tamaño y, finalmente, los adornos pequeños para completar los espacios que queden vacíos.

primero pueden colocarse las luces, después las cintas y los elementos de mayor tamaño y, finalmente, los adornos pequeños para completar los espacios que queden vacíos. No dejar grandes zonas sin decorar: una de las diferencias con el minimalismo está justamente en la sensación de abundancia. Las ramas deben estar cargadas, pero procurando distribuir los elementos de manera equilibrada.

Este año ganarán terreno los adornos grandes, las mezclas de colores y las diferentes texturas.

Una tendencia decorativa que alcanza a toda la casa

El concepto maximalista también se extiende al resto de la vivienda. Una mesa navideña puede incorporar vajilla especial, velas, copas, textiles, centros de mesa y pequeños adornos. En una entrada, una corona frondosa funciona como punto de bienvenida, mientras que las guirnaldas y las luces pueden utilizarse en escaleras, repisas o muebles.

La clave está en recuperar el placer de decorar y darle al hogar una identidad propia. En esta Navidad, el maximalismo no propone acumular objetos sin sentido, sino animarse a utilizar más color, más volumen y más detalles para construir espacios que transmitan alegría.