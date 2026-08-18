El truco para que las papas al horno queden crocantes: cubrirlas con un ingrediente que todos tenemos en la heladera

El chef Darren McGrady, el cocinero de Lady Di, brindó la guía infalible para que las papas al horno siempre queden crocantes : su secreto.

El truco para que las papas al horno queden crocantes: hay que cubrirlas con un elemento especial

La foja del chef Darren McGrady impresiona. En 1982, comenzó a trabajar como cocinero de la casa real, sirviendo a la reina Isabel II, al príncipe Felipe, a la princesa Diana y a los príncipes Guillermo y Enrique durante 15 años. Y recientemente, McGrady reveló cuál es el secreto para que las papas al horno queden crocantes.

Desde 1993, McGrady se transformó en el chef personal de la princesa Diana y sus hijos hasta el fallecimiento de ella, ocurrido en 1997. ¿Qué contó el prestigioso cocinero en relación al truco para que las papas al horno siempre queden crocantes?

Para que las papas al horno queden siempre crocantes se deberán cubrir con clara de huevo, aseguró el prestigioso cocinero Darren McGrady , exchef de la princesa Lady Di .

McGrady se transformó en el chef personal de la princesa Diana y sus hijos hasta el fallecimiento de ella, ocurrido en 1997.

Y primero, se deberán reunir los siguientes ingredientes:

1 kilo de papas pequeñas.

pequeñas. 2 claras de huevo.

1 cucharadita de pimentón.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

Hierbas secas (opcional).

Cabe destacar que, para el exchef real, la clave para que las papas al horno queden crocantes es cocinarlas sin aceite, manteca ni otra materia grasa. McGrady subrayó que, al entrar en contacto con el calor del horno, el agua de la clara se evapora y las proteínas ayudan a formar una capa fina y crocante alrededor de las papas.

La guía paso a paso para elaborar las papas al horno

Lavar bien las papas y cortarlas por la mitad si son grandes.

y cortarlas por la mitad si son grandes. Acto seguido, proceder a hervir las papas y cocinarlas en agua durante unos minutos, hasta que empiecen a ablandarse pero conservando su estructura.

y cocinarlas en agua durante unos minutos, hasta que empiecen a ablandarse pero conservando su estructura. Retirar las papas del agua y dejarlas escurrir muy bien para eliminar el exceso de humedad.

del agua y dejarlas escurrir muy bien para eliminar el exceso de humedad. Batir ligeramente las claras hasta que queden espumosas.

Mezclar las papas con las claras de huevo y agregar el pimentón, la sal y la pimienta.

con las claras de huevo y agregar el pimentón, la sal y la pimienta. Distribuir las papas en una fuente, procurando que queden separadas y con la parte cortada hacia abajo.

en una fuente, procurando que queden separadas y con la parte cortada hacia abajo. Cocinar en un horno precalentado a unos 220 °C hasta que estén tiernas en el interior y doradas y crocantes por fuera.

Retirar del horno y servir de inmediato para aprovechar al máximo la textura crocante.

Pollo al horno con papas, un clásico de la mesa de los argentinos.

Por su parte, la especialista Paulina Cocina comentó en su sitio oficial que cada uno tiene su forma de preparar papas al horno. Entre las más famosas están las papas con romero y las papas a la crema.

"En mi casa yo solía hacer una receta de papas al horno más clásica, no utilizaba polenta, y la verdad es que también eran muy ricas. También he probado reemplazar la polenta por pan rallado, el resultado es muy similar aportando una textura crocante y, al igual que sucede con las milanesas, absorbe un poco el aceite. De todas formas me quedo con la polenta o harina de maiz más que nada por el sabor, se siente mucho mas agradable al paladar", comentó.