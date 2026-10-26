Navidad 2026: este es el adorno tendencia, más moderno y elegante que las típicas coronas que ponemos en la puerta

¿Cuál es el mejor adorno para esta Navidad 2026 que promete dejar atrás a las coronas tradicionales?

Adiós a las coronas tradicionales en la puerta: el adorno moderno y más elegante para esta Navidad 2026

Como ocurre cada año, el 24 de diciembre se transforma en un día muy especial. Esa fecha marca ese momento tan único que consiste en reunirse con los seres queridos y los amigos para recibir la Navidad . Y una nueva tendencia, que promete despedir a las coronas tradicionales en la puerta, asoma presentando un adorno moderno y más elegante para esta Navidad 2026 .

Lo cierto es que la decoración del hogar en la antesala de la Navidad es una actividad más que entretenida. Y aprender cómo hacer nuevos y elegantes adornos navideños en casa puede aportar un toque único y personal a la decoración. Además, se pueden emplear materiales simples y accesibles.

En esta Navidad 2026 , los adornos navideños verticales asoman como la nueva tendencia y prometen despedir a las coronas tradicionales en la puerta de cada hogar.

El 24 de diciembre marca ese momento tan único que consiste en reunirse con los seres queridos y los amigos para recibir la Navidad.

Entre las cualidades más significativos de estos adornos navideños verticales pueden mencionarse a las siguientes:

Se pueden confeccionar con variados materiales como ramas frescas, cintas de terciopelo y pequeños detalles decorativos.

Su diseño permite combinarlos con estilos minimalistas y decoraciones clásicas, sin por ello perder elegancia.

A diferencia de una corona clásica, estos adornos se caracterizan por su forma alargada e irregular, con ramas que caen de manera natural.

se caracterizan por su forma alargada e irregular, con ramas que caen de manera natural. Para realizarlos, se puede emplear follaje verde, ramas de pino o eucaliptos.

Por otra parte, el bricolaje -además de ser económico- aporta personalidad y cariño. Por eso, otros adornos como estrellas, mini guirnaldas y árboles de Navidad hechos a mano se pueden colgar con cintas en el marco de la puerta.

En esta Navidad 2026, los adornos navideños verticales asoman como la nueva tendencia.

Cómo confeccionar un adorno navideño vertical para la puerta de casa

Una de las características singulares de los adornos navideños verticales para la puerta de la casa es que son versátiles. Así, al no tener una forma circular definida -como las clásicas coronas-, pueden adaptarse a puertas de distintos tamaños y también combinarse con guirnaldas finas, macetas con plantas o faroles decorativos.

Ante todo, primero se deberán reunir algunos de los materiales mencionados a continuación:

Ramas naturales de pino, eucalipto o follaje resistente.

Piñas pequeñas u otros detalles decorativos.

Alambre fino o hilo resistente para sujetar las ramas.

Una cinta de terciopelo, lino o algodón.

Un gancho adecuado para colgar el adorno sin dañar la puerta.

Luego, se deberá cumplimentar la siguiente guía paso a paso:

Agrupar las ramas: organizarlas en una composición vertical y distribuir las puntas de manera irregular para conseguir un efecto natural.

Sujetar el arreglo: utilizar alambre fino o hilo resistente para mantener las ramas unidas.

Incorporar la cinta: colocarla en la parte superior para darle un toque decorativo.

Agregar los detalles finales: sumar piñas pequeñas u otros adornos discretos, sin recargar el conjunto.

discretos, sin recargar el conjunto. Colgarlo en la puerta: utilizar un gancho adecuado para sostener el arreglo sin dañar la superficie.

En relación a los diferentes adornos navideños, Emerson Ginetti -estudiante de maestría en liturgia de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo- señala que elementos decorativos "como cintas rojas, frutas, piñas y luces se incorporaron a lo largo de los siglos y agregan significados de amor, generosidad y celebración". Otro tip para considerar: para colgar guirnaldas, las opciones más comunes son ganchos metálicos y cintas. Lo ideal es elegir una cinta de un material firme y resistente que, además, tenga un aspecto más refinado, para no afectar la estética de la guirnalda.