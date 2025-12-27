¿Cómo fueron las ventas de Navidad en Neuquén?

El relevamiento de ACIPAN evidenció un leve repunte en la venta y un fuerte uso de tarjetas como modalidad de pago.

Las ventas navideñas de este 2025 en la ciudad de Neuquén dejaron un balance dispar para los comerciantes , con una leve mejora en las cantidades vendidas , un alto nivel de consumo financiado con tarjeta de crédito y una marcada caída en los márgenes de rentabilidad , según el Sondeo de Ventas Navideñas realizado por el Observatorio Económico de ACIPAN .

El relevamiento se realizó entre el 23 y el 26 de diciembre , con el principal objetivo de identificar las pautas de consumo de los neuquinos durante las fiestas.

El informe señala que, ante un inicio de diciembre con ventas por debajo de lo esperado , muchos comerciantes recurrieron a ofertas como los descuentos de hasta el 50% y la financiación de hasta 12 cuotas sin interés para sostener la demanda en sus locales. Si bien estas estrategias permitieron una muy leve mejora interanual en las ventas medidas en unidades , también derivaron en una significativa reducción de la rentabilidad .

Según el sondeo, en promedio las cantidades vendidas aumentaron tan solo un 1% en comparación con la Navidad del pasado 2024.

Ventas Navidad - Ropa (8)

¿Cuándo y cómo compraron los neuquinos?

Uno de los datos más destabales del informe es la concentración de las ventas sobre el final del período estudiado. El 77% de los comerciantes indicó que los días de mayor movimiento de ventas se dieron entre el lunes 22 y el miércoles 24 de diciembre, mientras que solo el 23% de los encuestados registró su pico de ventas entre el 15 y el 21 de diciembre.

En cuanto a los medios de pago, el 81% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito. En tanto, que el 19% restante se repartió entre diferentes medios electrónicos, tarjeta de débito y efectivo, en ese orden.

Respecto al desempeño general:

El 31% de los comerciantes afirmó que sus ventas cayeron en relación con el año pasado.

de los comerciantes afirmó que sus ventas en relación con el año pasado. El 35% indicó que se mantuvieron sin cambios .

indicó que se mantuvieron . El 34% registró una mejora.

Pago tarjeta.jpg El gobierno habilitará el pago en QR en dólares, con débito y crédito.

El ticket promedio de las compras navideñas alcanzó los 52.000 pesos, un valor que refleja tanto el impacto inflacionario acumulado como el uso extendido de promociones y cuotas.

Consultados sobre su opinión sobre las ventas navideñas, el 30% de los encuestados calificó las ventas como positivas, el 41% como regulares y el 29% restante como negativas. Este resultado pone en evidencia un clima comercial moderado y con expectativas contenidas.

Ventas Navidad - jugueterias (13)

Desde el Observatorio Económico de ACIPAN señalaron que el sondeo confirma un escenario de consumo sostenido por el financiamiento, con ventas que no terminan de despegar y comercios que deben sacrificar rentabilidad para sostener volumen.

El informe deja como saldo un cierre de año con señales mixtas para los comerciantes de Neuquén, en el que las fiestas lograron evitar una caída mayor, pero sin generar un repunte significativo que alivie la situación del sector.