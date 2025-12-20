La canasta navideña aumentó 19,5% en Neuquén: ¿cuánto cuesta armar la mesa de las fiestas en 2025?

Según el relevamiento realizado por el Observatorio Económico de ACIPAN los productos registraron un incremento en sus precios.

El Observatorio Económico de ACIPAN dio a conocer esta semana los resultados del relevamiento realizado en torno al costo de la canasta navideña 2025 en Neuquén . Según el informe, se registró un aumento interanual del 19,5% . En la ciudad capital, armar la mesa tradicional de las fiestas con 20 productos básicos demandó este año $78.629 pesos. El año pasado, el sondeo realizado por la institución había reflejado un costo de $65.793.

Los alimentos secos , entre los que se puede incluir al pan dulce y budín, fueron el rubro que más subió en un año.

El Observatorio llevó adelante el estudio durante la segunda semana de diciembre en tres hipermercados de la capital neuquina y marcó una desaceleración en la suba de precios en comparación con el año pasado, cuando la canasta navideña había aumentado un 130% interanual .

Además, según ACIPAN, el incremento de 2025 se ubicó por debajo de la inflación anual estimada por el INDEC, que rondaría el 30% al cierre del año

SFP La Anonima navidad comidas (6)

¿Qué incluye la canasta navideña?

El relevamiento contempló 20 productos tradicionales, divididos en cuatro rubros: bebidas, alimentos secos, alimentos frescos para la cena y alimentos complementarios. Entre ellos se encuentran:

Bebidas

sidra (720 cc)

agua mineral (1,5 litros)

cerveza (1 litro)

vino tinto (750 cc)

gaseosa cola (2,5 litros)

Alimentos secos

pan dulce (500 gramos)

budín (250 gramos)

turrón (130 gramos)

garrapiñadas (80 gramos)

ensalada de frutas (800 gramos)

Alimentos frescos

pollo (1kg)

asado (1kg)

papas (1kg)

zanahorias (1kg)

huevos (1 docena)

Alimentos complementarios

arroz (1kg)

mayonesa (500 cc)

lata de atún en agua (170 gramos)

arvejas (300 gramos)

pan baguette (1 kilo)

Todos los productos elegidos fueron de marca de alcance nacional.

SFP La Anonima navidad comidas (5)

Alimentos secos, el rubro que más subió

Al analizar la evolución por categorías, el informe de ACIPAN detalla que el rubro que más aumentó fue el de alimentos secos, con una suba del 28,8% respecto de 2024. Le siguieron las bebidas, que registraron un incremento del 20,7%, y los alimentos complementarios de la cena, con un 19,1%. En tanto, los alimentos frescos mostraron el menor aumento, con un 11,6%, ubicándose por debajo del promedio general de la canasta.

Bebidas : $18.686 (2024) // $22.558 (2025)

: $18.686 (2024) // $22.558 (2025) Alimentos Secos: $15.285 (2024) // $19.691(2025)

$15.285 (2024) // $19.691(2025) Alimentos frescos para la cena: $20.311 (2024) // $22.676 (2025)

$20.311 (2024) // $22.676 (2025) Alimentos complementarios de la cena: $11.511 (2024) // $13.704 (2025)

En tota, la canasta navideña del 2025 representó un costo de $78.629 contra un precio del año anterior de $65.793.

Una canasta que se multiplicó casi 260 veces desde 2012

El Observatorio Económico de ACIPAN realizó este sondeo de manera ininterrumpida desde 2012. En ese período, el costo de la canasta navideña acumuló un incremento del 25.557%, lo que implica que su valor se multiplicó casi 260 veces en 14 años. Solo en los últimos cinco años, entre 2020 y 2025, la suba acumulada fue del 2.368%.