El costoso y exclusivo regalo de Navidad que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco

La modelo compartió el lujoso obsequio que le hizo su pareja en Nochebuena y el regalo que también recibió la hija que tienen en común, Sarah.

Barby Franco dejó sin palabras a sus seguidores en redes sociales al revelar cuál fue el impactante regalo que recibió de parte de su pareja, el famoso abogado Fernando Burlando . La modelo llamó la atención de todos al comunicar que le llegó una Tesla Cybertruck , uno de los autos eléctricos más codiciados a nivel mundial.

La modelo compartió a través de sus redes sociales, donde relató cómo el vehículo la esperaba en la puerta de su casa y detalló los motivos por los que se trata de una verdadera joya, casi inalcanzable en la Argentina. El Tesla Cybertruck es una camioneta 100% eléctrica con un estilo futurista que causó un fuerte impacto en la industria automotriz gracias a su diseño disruptivo, su avanzada tecnología y su alto rendimiento. En la Argentina, se trata de una verdadera rareza: de acuerdo a lo que relató la propia Barby Franco, habría apenas tres unidades circulando en el país.

“Creo que hay tres en la Argentina, nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”, señaló la modelo mientras mostraba el vehículo. Según portales especializados, el precio del Cybertruck asciende a unos 300.000 dólares, un monto que lo vuelve accesible solo para un grupo muy reducido. Entre los primeros en traerlo al país estuvo el streamer Coscu, quien decidió comprarlo como una inversión.

image

El gesto de Fernando Burlando no estuvo dirigido exclusivamente a su pareja. Barby Franco también mostró que Sarah, la hija que tienen en común, fue parte de la sorpresa navideña y recibió su propio obsequio: una mini Cybertruck a batería, ideal para los más chicos. La versión infantil del llamativo vehículo replicó el diseño futurista del modelo original y se convirtió en uno de los regalos que más ternura despertó entre los seguidores de la modelo, quienes celebraron el momento familiar compartido en redes sociales.

De qué manera entrenan juntos Barby Franco y Fernando Burlando

Barby Franco y Fernando Burlando disfrutan muchísimo del día a día de la crianza de su hija Sarah. Sin embargo, también la pareja se reserva momentos juntos para cuidar su conexión como pareja.

En esta oportunidad, Barby dejó en evidencia que se divierte mucho entrenando con Fernando. Lo hizo al compartir a través de sus stories de Instagram un video haciendo sentadillas con peso mientras él, amoroso y atento, corregía su postura. Antes de que se juntaran a merendar con las hijas mayores de Burlando, la modelo y el abogado no solo entrenaron, sino que fueron a pasear al aire libre todavía luciendo sus impecables outfits deportivos.

image

Barby Franco compartió en Instagram fotos y videos que la muestran entrenando con Fernando Burlando en una tarde signada por las risas y la complicidad que caracteriza su relación de pareja.

Además, Barby habló acerca de su maternidad y adelantó que utilizará un chip anticonceptivo. La modelo y pareja de Fernando Burlando se sinceró sobre su maternidad, tras haberse convertido en madre de Sarah, que actualmente tiene un año de edad. "Había averiguado para un chip anticonceptivo, que estoy viendo si me pongo o no. Este lo que hace es tirar hormonas para mejorar el pelo, la piel y da más energía", había contado tiempo atrás sobre el dispositivo hormonal que finalmente se colocó. Se trata de un chip "no sexual" que permite tener mejor descanso y mejorar el ánimo en el día a día.

Con esta declaración, Barby dejó señales de que no desea tener más hijos al menos no de manera natural. "Por ahora creo que estamos bien así. En su momento fuimos a Salta para pedir, pero esta vez el motivo del viaje fue agradecer... la verdad que fue muy emocionante”, había expresado la bailarina quien es muy devota de la Virgen María.