De qué manera entrenan juntos Barby Franco y Fernando Burlando

Antes de que se juntaran a merendar con las hijas mayores de Burlando, la modelo y el abogado no solo entrenaron, sino que fueron a pasear al aire libre todavía luciendo sus impecables outfits deportivos.

image.png Posteo de Barby Franco.

image.png

Barby Franco compartió en Instagram fotos y videos que la muestran entrenando con Fernando Burlando en una tarde signada por las risas y la complicidad que caracteriza su relación de pareja.

Barby Franco reveló por qué no tendrá más hijas con Fernando Burlando

Barby Franco habló acerca de su maternidad y adelantó que utilizará un chip anticonceptivo. La modelo y pareja de Fernando Burlando se sinceró sobre su maternidad, tras haberse convertido en madre de Sarah, que actualmente tiene un año de edad.

"Había averiguado para un chip anticonceptivo, que estoy viendo si me pongo o no. Este lo que hace es tirar hormonas para mejorar el pelo, la piel y da más energía", había contado tiempo atrás sobre el dispositivo hormonal que finalmente se colocó. Se trata de un chip "no sexual" que permite tener mejor descanso y mejorar el ánimo en el día a día.

barby.jpg Barby Franco y Fernando Burlando

Con esta declaración, Barby dejó señales de que no desea tener más hijos al menos no de manera natural. "Por ahora creo que estamos bien así. En su momento fuimos a Salta para pedir, pero esta vez el motivo del viaje fue agradecer... la verdad que fue muy emocionante”, había expresado la bailarina quien es muy devota de la Virgen María.

Por otro lado, semanas atrás, Barby había sido consultada sobre la posibilidad de adoptar para así darle un hermanito menor a Sarah. “¿Te gustaría adoptar el día de mañana a un hermanito para tu beba?", le habían preguntado. Ante esto, la bailarina había asegurado que es algo que "le encantaría" aunque no dio muchos más detalles al respecto.

En otras oportunidades, ya había mencionado que la chance de la adopción es algo que no descarta. Vale destacar que Fernando Burlando tiene otros hijos: Delfina y María, con quienes la beba tiene una relación muy cercana, a pesar de las diferencias de edades. Estas son frutos de su primer matrimonio con Gabriela García Girotti.

La-intensa-crisis-de-Barby-Franco-y-Fernando-Burlando-el-camino-hacia-la-maternidad.png

En una reciente entrevista, Barby había contado cómo era su hija en cuanto a su personalidad y carácter. "Ella es una genia, se porta súper bien. Le ponés cualquier chupete y lo agarra, le ponés cualquier mamadera y la toma, le pones teta y también. En ese sentido, salió bastante a mí. Pero cuando se enoja es igual al padre", había afirmado.