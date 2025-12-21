La drástica medida que tomó la familia de Christian Petersen en medio de su delicado estado de salud

El chef permanece hospitalizado desde el viernes 12 de diciembre, cuando se descompensó en la base del volcán Lanín antes de una excursión.

La salud de Christian Petersen mantiene en vilo al país desde el viernes 12 de diciembre, cuando el reconocido chef se descompensó durante una excursión en el volcán Lanín. Desde ese episodio, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde los médicos continúan monitoreando su evolución en un cuadro delicado que generó profunda preocupación en el ambiente artístico y gastronómico.

En las últimas horas se conoció una decisión clave por parte de las autoridades sanitarias y del entorno íntimo del cocinero. Según confirmaron en las últimas horas a través de la prensa del hospital, no se emitirán más partes públicos sobre su estado de salud . De ahora en adelante, la información será comunicada únicamente a su familia, en línea con el pedido expreso de mantener un estricto hermetismo.

“El hospital brindará partes a ellos nada más” , señalaron desde el sector, marcando un punto de inflexión en el manejo comunicacional del caso. Por lo pronto, el ex "Gran Premio de la Cocina" lleva más de una semana internado y atraviesa una situación compleja, luego de haber sufrido una falla multiorgánica. La determinación busca preservar la intimidad del paciente y de sus seres queridos en un momento extremadamente sensible.

Petersen-2 (1) El recuerdo de Ximena Sáenz en el "Gran Premio de la Cocina".

Mientras tanto, las muestras de apoyo no dejaron de multiplicarse. Diversas figuras del espectáculo y, especialmente, de la comunidad gastronómica expresaron su solidaridad con el chef, acompañándolo desde el respeto y el afecto. Mensajes de fuerza, recuerdos compartidos y deseos de pronta recuperación inundaron las redes sociales en las últimas jornadas: entre los gestos más emotivos se destacaron los de Ximena Sáenz y Dolli Irigoyen, colegas y amigas de Petersen.

Sáenz compartió en sus historias de Instagram una imagen de los tiempos de grabación del ciclo que se emitía a través de la pantalla de El Trece, donde se los ve juntos junto a otros integrantes del programa, como Gustavo Nari, el Chino Leunis y Mica Vázquez. En el posteo, escribió: “A esta altura del año pasado grabábamos con este equipo maravilloso. Estamos todos pensando en vos y mandándote fuerza, Christian Petersen. Te adoramos”.

El dolor de Christian Petersen sobre su relación con su novia

La misma imagen fue replicada por Irigoyen y otros compañeros, en una muestra colectiva de cariño y acompañamiento que reflejó la cercanía y el respeto que el reconocido cocinero supo construir a lo largo de su carrera. Con el correr de los días, además, comenzaron a resurgir en redes sociales distintos momentos televisivos de Petersen. Uno de ellos se viralizó con fuerza: se trata de un fragmento de una entrevista en el programa de Juana Viale, grabada un año atrás, en la que el chef dejó una frase que adquiere un significado particularmente conmovedor.

En aquella charla, Christian habló de su relación con Sofía Zelaschi, de 26 años, y se mostró reflexivo respecto a la diferencia de edad entre ambos. “Por supuesto que me encanta, que es una bomba, que es un colágeno… Pero mi mayor dolor es que yo sé que me va a dejar… Me voy a morir antes”, expresó entonces, visiblemente afectado.