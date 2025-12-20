Qué le pasó a Christian Petersen justo antes de descompensarse en una excursión al volcán Lanín

Christian Petersen , reconocido chef y figura mediática, continúa internado en estado delicado tras sufrir una descompensación antes de iniciar una excursión al volcán Lanín , en la provincia de Neuquén. Aunque su cuadro médico permanece bajo estricta reserva, en las últimas horas se difundieron detalles sobre el episodio y la rápida intervención que permitió salvarle la vida.

Según la periodista Fernanda Iglesias, el incidente no ocurrió durante el ascenso, sino en el campo base, justo antes de que comenzara la excursión. La comunicadora reveló que el cocinero habría presentado un cuadro de “excitación psicomotriz”, un síntoma que generó alarma entre los presentes. “Cuando llega al grupo, empieza a tener actitudes extrañas que llamaron la atención del guía, que es quien finalmente le salva la vida ”, relató durante el ciclo televisivo "Tarde o temprano".

El comportamiento que encendió las alertas incluyó acciones inusuales y peligrosas. “Se sacó los zapatos, las medias, la ropa y empezó a correr. Estaba agresivo” , detalló la panelista, señalando que la efusividad y la agresividad del ex "Gran Premio de la Cocina" motivaron la inmediata intervención de Ezequiel Caporaletti , el guía que lo acompañaba. La rapidez y decisión del profesional fueron determinantes para evitar un desenlace fatal.

Petersen 2 Petersen fue víctima de un brote psicótico.

En ese contexto, el experto activó los protocolos de emergencia, alertando a Gendarmería y realizando la denuncia correspondiente en Parques Nacionales. Petersen fue trasladado primero al Hospital Junín de los Andes, donde se constató que la infraestructura no era adecuada para su atención crítica. Luego, se dispuso su traslado al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. En el proceso de traslado, el chef ya estaba sedado e intubado, debido a la gravedad de su cuadro, que incluía una falla multiorgánica.

La salud de Christian Petersen: evalúan su traslado a Buenos Aires

Por ello, la atención médica priorizó estabilizarlo antes de cualquier traslado adicional. La periodista Laura Ubfal confirmó que el equipo de doctores está evaluando la posibilidad de trasladarlo a Buenos Aires para que sea atendido en un centro de alta complejidad. La familia de Petersen, sin embargo, mantiene un perfil bajo y no ha realizado declaraciones públicas, lo que ha generado especulación y preocupación en redes sociales. El chef, de 56 años, permanece bajo estricta vigilancia en la terapia intensiva.

El episodio despertó conmoción tanto entre los seguidores del chef como en el entorno turístico de San Martín de los Andes, donde la excursión al Lanín era un plan recreativo. La combinación de un cuadro psicomotriz, la rápida acción del guía y la atención médica oportuna fueron factores claves que permitieron contener una situación de alto riesgo.