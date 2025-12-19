Brote y consumo: la versión de lo que habría pasado con Christian Petersen

El chef lleva cinco días internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes y pelea por su vida tras sufrir una falla multiorgánica .

La salud de Christian Petersen corre peligro y las próximas horas son cruciales. El reconocido chef sufrió una falla multiorgánica mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín en la provincia de Neuquén .

En medio de las versiones sobre lo ocurrido, trascendió que el cocinero habría consumido anfetaminas. Así lo hizo saber Sebastián Ciuffolotti , periodista de San Martín de los Andes.

“Fue un golpe duro enterarnos de su salud, esta situación nos tomó por sorpresa, está hace cinco días internado, había ido a un ascenso al volcán Lanín, se descompuso el viernes, tuvo una especie de brote”, dijo el periodista sobre la descompensación de Petersen en diálogo con el programa Tarde o temprano (El Trece).

Consultado por el “brote”, Ciuffolotti relató que “se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Obviamente que, cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6, acá en San Martín, se le hicieron los análisis correspondientes”.

El periodista se limitó a dar el nombre de la sustancia que habría consumido “porque no está en el parte oficial” y “por respeto a la familia”. Sin embargo, contó que “en uno de los análisis, se habría hallado algún tipo de anfetamina”.

Silvia Fernández Barrio, panelista del ciclo, quiso saber si la alucinación y la actitud del cocinero en medio de la montaña era por drogas a lo que Ciuffolotti respondió: “o es un efecto. Para no personalizarlo, hay personas que, al tomar cierto tipo de medicación, cierto tipo de anfetamina, terminan excitados”.

Embed - "PETERSEN TUVO UN BROTE": los momentos previos a su internación, por un periodista local

Qué dice el parte médico de Christian Petersen

El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de San Martín de los Andes. "Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua", señala el documento.

"Cualquier información que circule en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales de esta institución ni del Ministerio de Salud", aclararon respecto a información que surgió horas previas al parte oficial.

En este sentido, solicitaron privacidad y resguardo para su familia y círculo íntimo: "El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario. Cualquier información oficial sobre la evolución del caso será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del Ministerio y del Hospital".

Esta aclaración responde a la información que se conoció este jueves por la mañana, cuando la periodista de espectáculos Pía Shaw leyó al aire detalles proporcionados por medio Realidad Sanmartinense.

Según explicó Pía, el chef se había descompensado durante el ascenso al volcán Lanín, uno de los desafíos más elegidos por turistas y amantes del trekking en la región. "Lucha por su vida, es lo que dicen los medios locales. Está internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece desde el viernes con un pronóstico reservado", anticipó.