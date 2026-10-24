Antes de armar la valija y prender la máquina en una red pública, conocé los recaudos tecnológicos indispensables para evitar que te roben la identidad o la información corporativa.

¿Viajás con tu computadora? El grave error de seguridad que cometen todos en los aeropuertos y hoteles

¿Viajás con tu computadora? El grave error de seguridad que cometen todos en los aeropuertos y hoteles

Viajar con una laptop requiere precauciones adicionales para resguardar la información sensible que almacena. Más allá de la seguridad física del equipo, la protección de datos personales y corporativos se construye combinando configuraciones robustas, respaldos confiables y hábitos de uso adecuados.

Antes de emprender cualquier desplazamiento, es fundamental preparar el dispositivo con medidas como el cifrado completo del disco, la realización de copias de seguridad actualizadas y la instalación de todas las actualizaciones de sistema disponibles. Asimismo, la implementación de contraseñas sólidas o autenticación biométrica y la habilitación de la función “Buscar mi dispositivo” son pasos cruciales.

Durante el trayecto, la atención debe redoblarse. Evitar el uso de redes Wi-Fi públicas para transacciones sensibles, optar por una VPN confiable o un punto de acceso móvil y mantener el equipo bajo supervisión constante minimizan riesgos. El objetivo es claro: reducir la posibilidad de robo de identidad, pérdida de datos o brechas de seguridad.

Cifrado y copias de seguridad: la base de la protección

Habilitar el cifrado completo del almacenamiento, como BitLocker en Windows o la Encryption de dispositivo en equipos modernos, asegura que toda la información sea ilegible sin las credenciales correctas, incluso si la unidad de almacenamiento es extraída. Esto funciona como una bóveda digital: la información permanece segura aunque el equipo físico desaparezca.

Realizar un respaldo reciente de los archivos importantes en un servicio en la nube o en un disco externo (dejando este último en casa) es igualmente vital. Esta práctica no solo permite continuar el trabajo desde otro equipo en caso de pérdida, sino que también protege contra fallos de hardware, eliminaciones accidentales o ataques de ransomware.

Minimizar la información sensible y fortalecer accesos

Llevar solo los archivos estrictamente necesarios reduce drásticamente las consecuencias de una eventual pérdida o robo. Eliminar documentos innecesarios, archivar proyectos finalizados y mover información confidencial a servicios seguros en la nube son medidas preventivas efectivas. Complementar esto con claves robustas, autenticación biométrica y configuraciones de bloqueo automático de pantalla corto aumenta la seguridad general del dispositivo.

Precauciones al usar redes y el equipo

Las redes Wi-Fi públicas, aunque convenientes, representan un riesgo. Priorizar el uso del teléfono móvil como punto de acceso personal o, en su defecto, conectarse a través de una VPN confiable antes de acceder a servicios sensibles como banca en línea o correo corporativo. Mantener la laptop siempre bajo supervisión, preferentemente como equipaje de mano, y evitar dejarla desatendida son hábitos preventivos.

Para resguardar la privacidad frente a la observación no autorizada de la pantalla (Shoulder Surfing), se recomienda utilizar filtros de privacidad y mantener la cámara web cerrada con un obturador físico cuando no esté en uso. Estas medidas simples ayudan a evitar accesos no autorizados y activaciones accidentales.

Herramientas de localización y actualización del sistema

La función “Buscar mi dispositivo” permite localizar, bloquear o borrar la información de forma remota en caso de pérdida o robo, una herramienta invaluable ante imprevistos. Paralelamente, mantener el sistema operativo y todas las aplicaciones actualizadas corrige vulnerabilidades de seguridad, siendo una de las formas más efectivas y sencillas de protegerse contra ataques informáticos.

Finalmente, la autenticación de dos factores añade una capa de seguridad adicional indispensable en la actualidad. Utilizar aplicaciones de autenticación en el smartphone, en lugar de códigos SMS, asegura el acceso a cuentas importantes incluso en condiciones de poca cobertura o cambio de SIM, protegiendo el correo electrónico, almacenamiento en la nube y cuentas bancarias o corporativas.