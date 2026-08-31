Vientos de 100 km/h, hasta 90 mm de lluvia y fuertes tormentas: alerta naranja del SMN

El último día de agosto llega con un panorama climático cambiante en distintas regiones de la Argentina, y se advierte sobre la presencia de intensos fenómenos meteorológicos para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este lunes alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas, nevadas, vientos fuertes y viento Zonda, con algunas zonas donde las condiciones podrían complicar la circulación y las actividades habituales.

Las advertencias climáticas están vigentes para distintas zonas del país durante este lunes 31 de agosto.

Tormentas fuertes y posibilidad de granizo

Rige una alerta naranja por fuertes tormentas. De acuerdo con el SMN, los fenómenos pueden estar acompañados por abundante lluvia en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En esas zonas se prevén acumulados de precipitación de entre 60 y 90 milímetros, aunque el organismo no descarta que los valores sean superiores en algunos sectores.

Esta alerta de mayor nivel rige en Misiones y el este de Formosa.

También hay alerta amarilla por tormentas para sectores de Corrientes. En esta región pueden registrarse tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con granizo y fuerte actividad eléctrica. Los acumulados previstos se ubican entre 15 y 30 milímetros, aunque también podrían ser mayores de manera puntual.

Alerta por nevadas: qué zonas se verán afectadas

El panorama cambia por completo hacia la región cordillerana. El SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas para sectores del oeste de Chubut. En esa área se esperan nevadas de intensidad moderada, que podrían ser localmente fuertes, con acumulaciones estimadas de entre 15 y 30 centímetros.

La presencia de nieve puede generar complicaciones en caminos de montaña, especialmente por la reducción de la visibilidad y la formación de hielo sobre las calzadas. Por eso, el organismo recomienda evitar los viajes que no sean indispensables.

En caso de tener que circular, pide hacerlo con vehículos preparados para transitar sobre nieve y hielo y consultar previamente el estado de las rutas.

Viento fuerte y ráfagas de hasta 100 km/h

Asimismo, rige una alerta amarilla por vientos fuertes. El SMN prevé vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en las zonas de mayor altura.

Las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como chapas, carteles, toldos, macetas y otros elementos que se encuentren en patios, balcones o terrazas.

También se aconseja evitar permanecer cerca de árboles, postes, marquesinas o estructuras que puedan desprenderse y extremar las precauciones al momento de circular.

La alerta afectará a sectores del oeste de Catamarca, Salta y Jujuy, además de una zona del noroeste de Tucumán.

Vuelve el viento Zonda

En sectores del centro de Salta y Jujuy también rige una alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que superarían los 70 km/h.

El Zonda puede provocar una disminución repentina de la visibilidad por polvo en suspensión, un aumento de las temperaturas y condiciones de extrema sequedad.

Ante este escenario, el SMN recomienda permanecer en lugares cerrados cuando las ráfagas sean fuertes, mantenerse hidratado y proteger los ojos y las vías respiratorias.

Además, debido a las condiciones secas que genera este tipo de viento, se aconseja evitar encender fuego y extremar las medidas de prevención frente a posibles incendios.