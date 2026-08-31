Golpes, puñaladas y tortura: un jubilado fue brutalmente asesinado y detuvieron a cuatro vecinos

Un amigo de la víctima lo encontró tendido en el piso de su habitación. Las impactantes imágenes que detectaron en las cámaras de seguridad.

Un jubilado de 74 años fue asesinado dentro de su casa y por el hecho detuvieron a sus vecinos. El cuerpo fue descubierto por un amigo que se había acercado a visitarlo.

Por el caso hay cuatro vecinos identificados. Los efectivos de la subcomisaría del Barrio Matera constataron que el hombre había sido asesinado. Según el médico de la ambulancia, la muerte se habría producido entre seis y ocho horas antes del hallazgo .

El hecho ocurrió en una vivienda situada en la calle Isarra al 5400, entre José Miranda y avenida Echeverry, en el partido bonaerense de Merlo. La víctima fue identificada como Ángel Leguizamón , se encontraba en su dormitorio y llamó rápidamente al 911.

Las cámaras de seguridad registraron a los sospechosos entrando y saliendo del domicilio, y ahora la Justicia investiga un posible robo seguido de homicidio.

Tras una serie de allanamientos de urgencia, la Justicia identificó y llevó adelante la detención de: Víctor Rubén M., de 42 años; Ludmila Alejandra M., de 26; María Rosa M., de 60; y Sergio Leonel S., de 38.

Según constataron, faltaba el teléfono celular de la víctima y se encontraron distintos sectores del inmueble revueltos.

Otro elemento que llamó la atención fue que la cerradura no tenía signos de haber sido forzada. Por ese motivo, sospechan que Leguizamón pudo haber conocido a sus atacantes o haberles permitido ingresar voluntariamente.

Cómo encontraron el cuerpo del jubilado

El informe preliminar reveló la brutalidad con la que actuaron los asesinos con Ángel. La víctima presentaba múltiples golpes, heridas de arma blanca en la zona intercostal y signos de haber sido asfixiado.

Además, tenía las piernas atadas y lesiones defensivas en los brazos, lo que indica que fue torturado y estuvo consciente mientras le exigían dinero y sus pertenencias. El único objeto de valor que se notó como faltante a simple vista fue su teléfono celular.

Durante los procedimientos, ordenados por el fiscal a cargo Martín Schebes, la Policía secuestró tres teléfonos celulares, prendas de vestir que habrían utilizado los sospechosos y otras dos cuchillas, cuya posible relación con el asesinato deberá ser determinada mediante peritajes.

Entre las primeras hipótesis que maneja la investigación aparece la posibilidad de que se haya tratado de un robo seguido de homicidio.

Mientras tanto, los detenidos quedaron imputados por homicidio agravado por alevosía, una figura que contempla la pena de prisión perpetua. La causa continúa abierta y uno de los puntos centrales que deberá resolver la Justicia será qué participación tuvo cada uno de los detenidos en el ataque.

Entraron a robar a la casa de un abuelo de 82 años y murió después de una brutal golpiza

Una verdadera tragedia fue registrada en las últimas horas, donde un violento asalto- protagonizado por tres delincuentes - terminó con la muerte de un jubilado de 82 años.

Tres ladrones armados, con los rostros cubiertos y guantes puestos, lograron ingresar a la propiedad tras violentar la reja con un cricket y romper la ventana del comedor que da a la cocina.

El violento hecho ocurrió en la localidad bonaerense de San Justo, en el partido de La Matanza, cuando una pareja de jubilados fue sorprendida en su propia casa durante la madrugada.

Según informó TN, los asaltantes irrumpieron directamente en la habitación principal mientras las víctimas descansaban en su cama, desencadenando un violento episodio que culminó con la muerte del dueño de casa.