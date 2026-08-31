Insólito: desalojan una sinagoga tras una disputa entre dos grupos de fieles

Ocurrió este lunes por la mañana en el barrio porteño de Flores. Los fieles acordaron un tiempo para terminar sus rezos antes de desocupar el lugar.

La Policía de la Ciudad intervino este lunes en el desalojo de una sinagoga ubicada en Helguera 270, en el barrio porteño de Flores, en el marco de una disputa civil entre dos grupos de fieles por la posesión del inmueble. La orden fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del Dr. Camilo Jorge Almeida Pons, en el expediente 65521/2026.

El operativo se inició luego de que uno de los grupos litigantes obtuviera un fallo judicial favorable que le otorgó la posesión del templo. El otro sector, que aún ocupaba el edificio, se negó a desocuparlo, lo que motivó la intervención policial. Según informaron desde C5N, el conflicto de fondo tiene como trasfondo la intención del dueño del inmueble de vender el predio, mientras que quienes lo usan como lugar de culto se resisten a abandonarlo.

Un oficial de justicia se presentó en el lugar y estableció un canal de diálogo con los fieles que permanecían dentro. Ambas partes acordaron conceder "un tiempo prudencial" para que los presentes pudieran concluir sus rezos antes de continuar con la ejecución de la orden judicial.

Desalojo y disputa de fieles en una sinagoga



Un juzgado nacional ordenó el procedimiento.



El Rabino y 30 personas permanecen en el lugar.#A24 pic.twitter.com/Rjtr5j3YAl — A24.com (@A24COM) August 31, 2026

La Policía de la Ciudad remarcó que su actuación se limita a colaborar con el cumplimiento de las decisiones judiciales y garantizar la seguridad durante el proceso. Hasta el momento no se registraron enfrentamientos ni incidentes de violencia.

Sinagoga de Flores: una disputa que enfrenta a dos comunidades de fieles

El conflicto judicial entre los dos grupos enfrenta a comunidades que comparten el mismo espacio religioso, pero que no lograron acuerdo sobre su administración y propiedad. La resolución del juzgado civil determinó a cuál de los dos corresponde la posesión legal del inmueble, pero la negativa a desocuparlo por parte del grupo perdedor en el litigio llevó la situación a la intervención policial.

La situación se desarrolló bajo la supervisión directa del Oficial de Justicia, quien coordinó los pasos a seguir en función de los acuerdos alcanzados y conforme a lo ordenado por el juzgado. El futuro del inmueble dependerá de la resolución final de la causa, que continúa abierta.

Operativo de desalojo en una sinagoga de Flores: estiman que hay 30 personas en el interior del templo.



La Policía de la Ciudad interviene en el desalojo en una sinagoga ubicada en Helguera 270, en el barrio porteño de Flores, y en el marco de una disputa civil entre dos grupos… pic.twitter.com/iNi9hoZBTu — Radio Jai (@fmjai) August 31, 2026

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