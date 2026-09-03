Lautaro De la Iglesia vuelve a Imola como líder y entra en la definición del GT Italiano

Después de ganar en Monza, el neuquino llega al circuito donde comenzó su temporada europea como puntero.

Lautaro De la Iglesia vuelve este fin de semana a Imola , aunque en una situación muy distinta a la de su primera visita del año. El neuquino regresa al circuito Enzo e Dino Ferrari como líder del Campeonato Italiano de Gran Turismo Endurance y con solamente dos fechas por delante para completar la temporada.

Junto al húngaro Philippe Denes y el italiano Andrea Cola , De la Iglesia conduce el Lamborghini Huracán GT3 Evo2 número 85 de Imperiale Racing .

El trinomio lidera la categoría GT3 Pro-Am con 51 puntos , 16 más que sus principales perseguidores, Duran-Perel , de Spirit of Racing.

La ventaja se construyó a partir de dos carreras muy sólidas. En Misano, terminaron segundos en su clase después de largar desde el puesto 21. Un mes más tarde llegó el gran golpe en las 3 Horas de Monza. Un problema de motor durante la clasificación los obligó a partir desde la 38ª posición de la grilla, pero el Lamborghini de Imperiale protagonizó una gran remontada durante toda la carrera hasta quedarse con la victoria en Pro-Am.

Ese resultado dejó a Lautaro en la cima del campeonato antes del receso. Durante las últimas semanas volvió a trabajar sobre el auto y realizó distintas pruebas pensando específicamente en esta etapa de la temporada, en la que cada punto comienza a tener un peso todavía mayor.

Imola será la tercera de las cuatro fechas del calendario Endurance. Después quedará solamente la definición en Mugello, prevista entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre.

Horarios y dónde ver a Lautaro De la Iglesia en Imola

La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre con dos entrenamientos libres, a las 6:55 y 11:00 de Argentina. La tercera práctica será el sábado a las 3:45, mientras que desde las 9:00 se disputarán las tres sesiones clasificatorias que definirán la grilla de partida.

La carrera, con una duración de tres horas, se largará el domingo 6 de septiembre a las 7:05 de Argentina.

La clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo a través de ACI Sport TV, con transmisión online desde el sitio oficial y los canales sociales del Campeonato Italiano de Gran Turismo. Además, el certamen ofrece live timing oficial durante toda la actividad en pista.