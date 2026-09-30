Un reconocido experto brindó las claves necesarias para elaborar fainá mediante una receta súper fácil.

Fainá, un clásico argentino: la receta más sabrosa para elaborar el infaltable acompañante de la pizza

Histórica compañera inseparable de la pizza, la fainá -plato hecho a base de harina de garbanzos, agua, aceite de oliva , sal y pimienta- es un clásico de la mesa de los argentinos . Y el especialista Coco Carreño brindó las claves necesarias para elaborar la fainá mediante una receta súper fácil.

Amén de la fainá más conocida, también existe una variante llamada fainá de Savona, que se prepara con harina de trigo, harina de garbanzos, sal, agua, aceite y pimienta. La fainá -exquisitez nacida en Génova, Italia- es una opción perfecta para compartir en familia o con amigos.

Para elaborar una exquisita fainá , se deberán reunir los siguientes ingredientes :

La fainá es un clásico de la mesa de los argentinos.

1 kilo de harina de garbanzos.

1 litro 200 de agua.

30 gramos de sal.

40 mililitros de aceite, preferentemente de maíz o de oliva.

El cocinero Coco Carreño observó que, de acuerdo a esta receta, la fainá queda “gratinada y crocante”.

La guía paso a paso para preparar la fainá según la receta del chef Coco Carreño

Para preparar la fainá según la receta del chef Coco Carreño, se deberán seguir los siguientes pasos:

Integrar la harina con el agua hasta que no queden grumos. La harina se va hidratando poco a poco y va siendo más espesa. Se puede emplear aceite de girasol, pero “dura menos incluso en la heladera”, observó Coco Carreño.

Una vez integrado, se lleva a la heladera, tapado, por lo menos 2 o 3 horas. “Los pizzeros profesionales lo dejan de un día para el otro, pero con un par de horas ya queda perfecta”, comentó Coco Carreño.

Con el horno bien caliente -al máximo- se le pone un dedo de aceite a la placa del horno, se coloca la preparación ya reposada y se lleva a fuego máximo.

Dejar cinco minutos y después llevar a la rejilla del medio del horno de 15 a 20 minutos.

El experto combinó esta receta con una salsa blanca de espinaca. Así, cortó cebolla y la salteó en una sartén con condimentos. Al poco tiempo, incorporó la espinaca, la crema y el queso mozzarella para derretirlo sobre la fainá. “Esto ahora lo integramos arriba de la fainá y lo llevamos al horno para que se derrita. ¡Y listo! Crocante y gratinado”, comentó.

La fainá rellena, otra opción sabrosa e interesante.

Las distintas clases de fainá

Amén de la sugerencia de Coco Carreño, la especialista Paulina Cocina apunta cuáles son las distintas clases de fainá que se pueden elaborar empleando como receta base la mencionada más arriba: