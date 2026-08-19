Bizcochuelo casero bien esponjoso: la receta fácil que nunca falla

Con pocos ingredientes y algunos trucos de cocina, este bizcochuelo casero sale húmedo, liviano y perfecto para la mesa de la merienda.

Hay pocas preparaciones que generen tanto entusiasmo como un bizcochuelo recién salido del horno. El olor se expande por toda la casa, se vuelve protagonista de las tardes de mate y termina siendo un infaltable para compartir en familia.

Con ingredientes accesibles y una técnica sin complicaciones, este clásico sigue siendo una de las recetas más elegidas por los argentinos.

Solo, relleno con dulce de leche o convertido en la base de una torta de cumpleaños, el bizcochuelo casero tiene a su favor que admite múltiples versiones y siempre da un resultado que reconforta. Y lo mejor es que no hace falta manejar técnicas de pastelería avanzadas para conseguir una miga tierna y aireada.

Ingredientes

1 taza de leche

1 taza de azúcar

2 tazas de harina leudante

150 centímetros cúbicos de aceite

2 huevos

Esencia de vainilla

Ralladura de naranja o limón

Paso a paso

En un bowl, poner los huevos junto con la esencia de vainilla y la ralladura del cítrico que se elija.



Sumar el aceite, la leche y el azúcar.



Batir hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.



Añadir la harina leudante de a poco y mezclar hasta lograr una preparación pareja, sin grumos.



Enmantecar y enharinar el molde que se vaya a usar.



Verter la mezcla en el molde y llevar a horno precalentado a 160 grados.



Cocinar aproximadamente 45 minutos.



Verificar el punto de cocción pinchando con un palillo de madera: si sale limpio, el bizcochuelo ya está listo.

Variantes para darle tu toque

Una de las mejores cualidades del bizcochuelo casero es lo versátil que resulta. Se puede saborizar con ralladura de limón, de naranja o esencia de vainilla, y también sumarle chips de chocolate, frutos secos o cacao para obtener nuevas variantes.

Además, funciona muy bien como base para tortas rellenas con crema, dulce de leche o mermelada. Algunas versiones incluso agregan jugo de frutas a la mezcla, para sumar humedad y un sabor distinto.