Qué olla o sartén comprar: materiales, usos y cuidados para que duren

Sartén y olla: Aluminio, acero, hierro fundido, antiadherente o cobre: qué conviene para cada cocción, qué revisar antes de comprar y cómo hacer que duren.

Una olla o una sartén que a los tres meses pega la comida casi nunca falla por la marca ni por el diseño. Falla por el material, por el grosor del fondo o por el trato que recibió después de la compra. Esas tres variables definen cuánto dura y qué tan bien cocina.

Pesa poco y calienta rápido y parejo, razón por la que abunda en las cocinas profesionales. En su versión pura reacciona con ingredientes ácidos como el tomate o el limón, así que conviene buscarlo anodizado: el tratamiento lo vuelve más resistente y evita que altere el sabor.

Bien cuidado, dura toda la vida. No es antiadherente por naturaleza, pero con un fondo triple o encapsulado (una capa de aluminio en el medio) reparte el calor de manera uniforme y rinde muy bien en salsas, guisos y para dorar carne. Se puede lavar en lavavajillas, y las manchas blancas de sarro se van con vinagre y agua caliente. El cuidado principal es no someterlo a choque térmico: una olla recién retirada del fuego no va directo al agua fría, porque el metal puede deformarse.

Hierro fundido

Es la olla de la abuela: pesada y casi indestructible. Ningún otro material retiene tanto el calor, lo que la hace ideal para cocciones lentas, guisos y estofados. Antes del primer uso hay que curarla con una capa fina de aceite y alrededor de una hora en el horno, boca abajo y a fuego bajo. Así se forma una superficie antiadherente natural. Después, tres reglas: nada de remojo, lavado con agua caliente y poco detergente, y secado inmediato.

Ollas y sartenes, un mundo de posibilidades.

Antiadherentes (teflón y similares)

Son prácticos, pero tienen vida útil limitada. Cuando el recubrimiento está rayado o quemado deja de cumplir su función y puede convertirse en un problema para la salud. Con más de dos o tres años de uso intenso, probablemente toque reemplazarlo. Para estirar ese plazo:

usar utensilios de madera, silicona o plástico resistente al calor, nunca metálicos;

lavar con agua tibia y esponja suave;

esperar a que se enfríe antes de mojarlo.

Cobre

Es el más caro y el preferido de la alta cocina, porque responde a los cambios de temperatura mejor que cualquier otro. A cambio pide mantenimiento constante y lavado a mano con productos específicos. No es una opción para el uso diario en una casa común.

Capítulo aparte: las Essen

Son de acero quirúrgico, no llevan recubrimiento antiadherente y se venden con el clásico sistema puerta a puerta. Su rasgo distintivo es la tapa hermética, que permite cocinar con muy poca agua y aceite, o directamente sin ellos, aprovechando el vapor del propio alimento. Se cuidan de forma parecida al acero inoxidable común y tienen una curva de aprendizaje inicial: la clave es precalentar bien antes de sumar la comida. La inversión de entrada es alta, pero la garantía es de por vida. El negocio no pasa por venderte una sartén nueva cada dos años, sino por que la misma te dure siempre.

Consejos a la hora de comprar ollas y sartenes

Qué revisar antes de comprar

El peso. Una sartén demasiado liviana suele tener un fondo fino que se deforma con el calor. Conviene levantarla y comprobar que la base sea gruesa.

Una sartén demasiado liviana suele tener un fondo fino que se deforma con el calor. Conviene levantarla y comprobar que la base sea gruesa. El mango. Tiene que estar remachado o soldado, no sujeto con un tornillo que se afloja al mes. Si es de plástico, hay que chequear qué temperatura soporta.

Tiene que estar remachado o soldado, no sujeto con un tornillo que se afloja al mes. Si es de plástico, hay que chequear qué temperatura soporta. La base. Apoyada sobre una mesada debe quedar perfectamente plana. Si se balancea, va a calentar desparejo y con el tiempo se va a deformar más.

Señales de alerta

Precio muy bajo. Si cuesta mucho menos que el resto en el mismo material, lo habitual es que se haya ahorrado en el grosor del metal.

Si cuesta mucho menos que el resto en el mismo material, lo habitual es que se haya ahorrado en el grosor del metal. Recubrimiento sin especificar. Las marcas serias detallan en el envase qué antiadherente usan. Si no lo aclaran, mejor desconfiar.

Las marcas serias detallan en el envase qué antiadherente usan. Si no lo aclaran, mejor desconfiar. Tapa floja. Suele indicar que el resto de la fabricación tampoco fue prolija.

Suele indicar que el resto de la fabricación tampoco fue prolija. Asas laterales poco firmes. Casi nadie las mira, pero en las ollas grandes son las que soportan el peso cuando se levantan llenas.

Cómo guardarlas

Al apilarlas, un repasador, un papel o un fieltro entre pieza y pieza evita el roce de metal contra metal, que es lo que más rayas y golpes provoca, en especial en los antiadherentes. Los mangos de madera agradecen un poco de aceite cada tanto para no resecarse ni agrietarse. Y siempre se guardan secas: la humedad atrapada inicia el óxido en el hierro y las manchas en el acero.

El consejo que más rinde

Los antiadherentes van siempre a fuego medio. El fuego alto les acorta la vida útil y libera compuestos que no conviene respirar. El hierro fundido y el acero inoxidable, en cambio, se precalientan antes de agregar el aceite, y con eso la comida no se pega.