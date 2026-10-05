Una receta viral permite hacer en casa esta salsa ideal para acompañar carnes, pescados, papas y otras preparaciones. Sus secretos.

Alioli casero: el truco viral para que esta salsa no se corte, quede ideal y súper cremosa

A la hora de hablar de salsas con capacidad de transformar una comida sencilla en un plato mucho más sabroso, el alioli se ubica entre las favoritas . Cremosa , intensa y con el característico sabor del ajo , una receta viral permite hacerla en casa eliminando uno de los problemas de la cocina amateur: la emulsión.

Aunque la preparación tradicional se realiza emulsionando ajo y aceite, esta versión incorpora huevo para conseguir una preparación más estable y cremosa. La clave para obtener un buen resultado está en respetar algunos detalles durante la elaboración, como la temperatura de los ingredientes, la velocidad con la que se incorpora el aceite y la forma de utilizar la batidora.

Esto puede marcar la diferencia entre una salsa perfectamente ligada y una preparación líquida o cortada . Si se cumple correctamente el paso a paso, el resultado es una salsa versátil ideal para acompañar carnes, pescados, papas, verduras y diferentes platos.

Esta salsa se puede hacer en casa con pocos ingredientes.

Los ingredientes para preparar alioli en casa

Esta preparación incluye los siguientes productos:

1 o 2 dientes de ajo sin el brote central

1 huevo a temperatura ambiente

250 ml de aceite de girasol o mezcla con oliva

1 chorrito de limón o vinagre

1 pizca de sal

Es importante retirar el brote central del ajo, ya que permite conseguir un sabor algo más suave y evitar parte del amargor que aporta esta parte del diente. Otra clave es que el huevo esté a temperatura ambiente, lo que ayuda a que los ingredientes se integren mejor y favorece la emulsión.

Cómo hacer alioli casero, paso a paso

El procedimiento puede realizarse de esta manera:

Preparar el ajo: pelar uno o dos dientes de ajo y retirarles el tallo central. Este paso es especialmente recomendable si se busca un alioli de sabor intenso pero menos agresivo.

pelar uno o dos dientes de ajo y retirarles el tallo central. Este paso es especialmente recomendable si se busca un alioli de sabor intenso pero menos agresivo. Colocar los ingredientes en el vaso: incorporar el ajo, el huevo, una pizca de sal y el chorrito de limón o vinagre en un vaso alto y estrecho que sea adecuado para utilizar con una batidora de mano.

incorporar el ajo, el huevo, una pizca de sal y el chorrito de limón o vinagre en un vaso alto y estrecho que sea adecuado para utilizar con una batidora de mano. Agregar el aceite: verter los 250 mililitros de aceite de girasol o la mezcla de aceite de girasol y oliva. Si se utiliza una combinación con oliva, conviene que el aceite elegido tenga un sabor que no resulte demasiado intenso para evitar que tape completamente el gusto del ajo.

verter los 250 mililitros de aceite de girasol o la mezcla de aceite de girasol y oliva. Si se utiliza una combinación con oliva, conviene que el aceite elegido tenga un sabor que no resulte demasiado intenso para evitar que tape completamente el gusto del ajo. Apoyar la batidora en el fondo: introducir el cabezal de la batidora hasta el fondo del recipiente, procurando que quede completamente apoyado sobre la base.

Esta salsa es ideal para acompañar carnes, pescados, papas, verduras y diferentes platos.

Comenzar a batir sin moverla: encender la batidora a velocidad media o alta y mantenerla quieta durante los primeros segundos. En esta etapa comienza a formarse la emulsión y se puede observar cómo la parte inferior de la preparación empieza a adquirir una textura más blanca y espesa.

encender la batidora a velocidad media o alta y mantenerla quieta durante los primeros segundos. En esta etapa comienza a formarse la emulsión y se puede observar cómo la parte inferior de la preparación empieza a adquirir una textura más blanca y espesa. Subir lentamente la batidora: cuando la mezcla de la parte inferior ya esté emulsionada, comenzar a levantar la batidora muy despacio, de abajo hacia arriba. El movimiento debe ser gradual para incorporar el resto del aceite sin romper la emulsión.

cuando la mezcla de la parte inferior ya esté emulsionada, comenzar a levantar la batidora muy despacio, de abajo hacia arriba. El movimiento debe ser gradual para incorporar el resto del aceite sin romper la emulsión. Continuar hasta conseguir una textura homogénea: mover suavemente la batidora hasta que todo el aceite haya quedado integrado y la salsa presente una consistencia cremosa y uniforme.

mover suavemente la batidora hasta que todo el aceite haya quedado integrado y la salsa presente una consistencia cremosa y uniforme. Probar y corregir: una vez terminado el alioli, probarlo y ajustar la cantidad de sal, limón o vinagre según el gusto personal. Si se busca una salsa más ácida, se pueden agregar unas gotas adicionales y mezclar brevemente.

una vez terminado el alioli, probarlo y ajustar la cantidad de sal, limón o vinagre según el gusto personal. Si se busca una salsa más ácida, se pueden agregar unas gotas adicionales y mezclar brevemente. Dejar reposar en frío: pasar el alioli a un recipiente limpio, taparlo y conservarlo en la heladera hasta el momento de consumirlo. Al enfriarse puede adquirir una consistencia algo más firme.

Los errores que hay que evitar

Uno de los errores más frecuentes es mover la batidora demasiado rápido desde el comienzo. Si todos los ingredientes se mezclan de manera brusca antes de que se forme la emulsión, existe una mayor posibilidad de que la preparación no espese correctamente.

También es importante tener en cuenta que el alioli casero contiene huevo crudo. Por ese motivo, debe mantenerse refrigerado y consumirse en poco tiempo, evitando dejarlo demasiado a temperatura ambiente.

Bocaditos de acelga con alioli.

Qué hacer si el alioli se corta

Cuando una emulsión se corta, el aceite y la parte acuosa dejan de integrarse correctamente y la preparación adquiere una apariencia líquida o granulosa. Sin embargo, existe una técnica sencilla para recuperarla. Una de las formas más prácticas consiste en utilizar otro huevo a temperatura ambiente. En un recipiente limpio se coloca el nuevo huevo y, en lugar de comenzar una preparación completamente nueva, se incorpora poco a poco el alioli cortado mientras se bate.

El secreto está en agregar la preparación fallida gradualmente. Primero se bate el huevo y luego se añade una pequeña cantidad del alioli cortado, esperando a que se integre antes de continuar. De esta manera, la nueva emulsión puede incorporar progresivamente el aceite que ya estaba presente en la salsa.