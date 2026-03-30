Alioli de berenjena ahumada: una receta simple que levanta cualquier plato

Una receta simple y sabrosa: berenjena al fuego directo, ajo y emulsión suave para lograr un alioli ahumado que levanta cualquier plato cotidiano.

La berenjena no es protagonista por prepotencia, sino por versatilidad. Se adapta, absorbe, transforma. Puede ser crocante, cremosa, intensa o suave. Y cuando se la lleva al fuego directo, cuando se quema, se ampolla y se deja atravesar por el humo, aparece su mejor versión.

Ahí es donde esta receta entra en juego.

Un alioli de berenjena ahumada que no busca ser perfecto ni técnico, sino rico, noble y resolutivo. De esos que te salvan una picada, levantan unas papas, acompañan un pescado o te convierten una tostada en algo serio.

Porque sí, el alioli clásico tiene lo suyo. Pero cuando se cruza con la berenjena quemada, pasa otra cosa: gana profundidad, textura y ese dejo ahumado que engancha desde el primer bocado.

La clave está en el fuego. En animarse a quemar.

alioli berenjena

Ingredientes receta berenjena

1 berenjena

200 cm³ de leche

100 cm³ de aceite

1 diente de ajo

Sal

Jugo de limón (opcional)

Preparación

Arrancar por lo más importante: la berenjena.

Directo al fuego. Hornalla, parrilla o lo que tengas a mano. Sin miedo. La piel se va a poner negra, se va a abrir, va a largar aroma. Eso es exactamente lo que buscamos. Que se cocine por dentro mientras se quema por fuera. Que quede blanda, casi desarmándose.

Cuando está lista, se retira. Se deja bajar un poco la temperatura y va entera, con piel y todo, a un recipiente. Ahí ya empieza el juego.

Se suma la leche, el ajo picado, sal y, si pinta, unas gotas de limón para levantar.

Y ahora sí: a emulsionar.

Mientras se bate, se va incorporando el aceite en forma de hilo. Despacio. Sin apuro. Como cualquier alioli o mayonesa.

El cambio se nota solo: en la textura, en el sonido, en cómo empieza a tomar cuerpo. Más aceite, más espeso. Más leche, más liviano. Es una receta que no pide precisión quirúrgica, sino ojo y mano.

Cuando está en el punto justo, queda una crema intensa, con carácter, donde el ajo aparece pero no invade, y el ahumado de la berenjena manda.

Receta alioli de berenjena

Cómo usarlo (y por qué hacerlo siempre)

Este alioli no es un acompañamiento más. Es de esos que terminan siendo el centro de la mesa.

Funciona con:

Papas fritas o al horno

Croquetas

Pescados grillados

Verduras asadas

Sándwiches

Tostadas con algo arriba (o sin nada, también vale)

Incluso puede ser base de algo más: sumarle hierbas, especias, un poco de picante o jugar con aceites distintos.