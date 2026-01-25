Líquido bajo el auto estacionado: cómo saber si es una pérdida peligrosa en el motor

Un charco en el piso no siempre es sinónimo de avería grave, pero conviene saber leer las señales cuando aparece de manera repetida.

Encontrarse con una mancha de agua debajo del auto es una situación bastante común y, muchas veces, genera una alarma inmediata. La primera reacción suele ser pensar en una rotura costosa o en una visita inevitable al taller mecánico , aunque no siempre es así. En algunos casos, ese charco es parte del funcionamiento normal y habitual del vehículo.

El problema aparece cuando el líquido no es simplemente agua o cuando la pérdida se repite con frecuencia. Ahí sí conviene prestar atención, porque detrás de una mancha aparentemente inofensiva puede esconderse una falla que, si no se atiende a tiempo, termina afectando al motor y puede volverse un dolor de cabeza .

Recién en el tercer paso está la clave: no toda el “agua” que aparece bajo el auto es agua . En muchos casos se trata de líquido refrigerante , y ahí el riesgo cambia por completo.

¿Agua o refrigerante? La diferencia que lo cambia todo

Aunque se diga que “pierde agua”, los autos modernos no funcionan solo con agua en el sistema de enfriamiento. Utilizan líquido refrigerante, una mezcla con aditivos anticorrosivos y anticongelantes que cumple una función crítica: mantener la temperatura del motor estable.

La diferencia se puede identificar de forma bastante simple:

Agua transparente, sin olor y que desaparece rápido : suele ser condensación del aire acondicionado.

: suele ser condensación del aire acondicionado. Líquido de color verde, rosa, amarillo o azul , con olor dulzón: es refrigerante y requiere atención inmediata.

, con olor dulzón: es refrigerante y requiere atención inmediata. Textura viscosa o aceitosa: ya no es agua y el problema es otro.

La única mancha “normal”: el aire acondicionado

Hay un solo caso en el que el charco no es motivo de preocupación: la condensación del aire acondicionado. Cuando el sistema enfría, el vapor del ambiente se condensa y ese exceso de agua se elimina por un desagüe que cae al piso. Suele aparecer:

Del lado del acompañante.

Después de usar el aire acondicionado.

En días de mucho calor o humedad.

Si el líquido es transparente, no tiene olor y no vuelve a aparecer al arrancar el motor, es completamente normal.

Cuando el charco es una advertencia

Si el líquido tiene color, olor o aparece todos los días, ya no se trata de algo inocuo. Las causas más frecuentes de pérdida de refrigerante son:

Manguitos agrietados o flojos.

Depósito de expansión fisurado.

Tapón del depósito defectuoso.

Radiador con pequeñas grietas.

Bomba de agua con pérdida.

Abrazaderas deterioradas.

En autos más modernos, algunas fugas no dejan charco visible porque el refrigerante se evapora al tocar partes calientes del motor.

Señales claras de que el auto está perdiendo refrigerante

Más allá del charco, hay síntomas que no conviene ignorar:

El nivel del depósito baja seguido.

Aparece olor dulce dentro o fuera del auto.

El motor se calienta más de lo normal.

Se enciende el testigo de temperatura o “revisar motor”.

El electroventilador funciona todo el tiempo.

Los vidrios se empañan sin razón aparente.

En modelos actuales, muchos de estos problemas ya generan alertas directas en el tablero.

¿Es peligroso seguir circulando?

Sí. Y mucho más de lo que parece. Circular con poco o nada de refrigerante puede provocar:

Sobrecalentamiento en pocos minutos.

Daños en la junta de tapa de cilindros.

Deformaciones internas del motor.

Averías irreversibles.

Si el motor se recalienta, lo correcto es detenerse de inmediato y no seguir circulando “hasta llegar”.