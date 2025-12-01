Manchas que aparecen debajo del auto: cómo identificar cada una y qué se debe hacer

Cada tipo de fluido deja una marca distinta y aprender a reconocerlas evita fallas más graves en la mecánica del vehículo.

Es importante estar atento a las manchas que deja el auto para saber cómo actuar.

Cuando un auto queda estacionado varias horas, es común mirar el piso antes de subirse y encontrar unas manchas que no estaban el día anterior. Es un gesto automático, casi instintivo, porque cualquier pérdida puede marcar la diferencia entre un detalle menor y una falla mecánica seria. Las dudas aparecen enseguida: ¿es aceite ?, ¿es agua ?, ¿tengo que preocuparme?

A simple vista, todas las manchas parecen parecidas , pero cada fluido de los autos tienen características muy definidas. Algunos tienen colores intensos, otros huelen fuerte y otros son tan livianos como el agua. Entender esas diferencias es clave para saber si se puede seguir circulando o si conviene ir derecho al mecánico.

En muchos casos, la pérdida es leve y no representa un peligro inmediato. En otros, como el líquido de frenos o el aceite del motor, la mancha puede ser la primera señal de un problema mayor . Por eso, reconocerlas a tiempo evita daños mecánicos, gastos innecesarios y situaciones de riesgo en la ruta.

Agua del aire acondicionado: la única mancha normal

Durante los meses de calor, es común que el auto deje un pequeño charco de agua debajo del sector del acompañante. Es simplemente condensación del aire acondicionado, un proceso normal del sistema. La mancha es transparente, sin olor y desaparece rápido.

AIRE El uso del aire acondicionado genera manchas de agua por consensación, especialmente en verano. Freepik

No requiere revisión mecánica, porque forma parte del funcionamiento habitual del equipo. El agua se elimina a través de un desagüe y queda en el piso cuando el auto ya está apagado. Si la marca es clara y no tiene textura, es prácticamente seguro que se trata de esto.

La única recomendación es confirmar que el agua provenga de esa zona. Si aparece en otra parte del auto o en exceso, podría ser otra cosa. Pero en la mayoría de los casos, es totalmente inocua.

Aceite de motor: la pérdida más preocupante

El aceite de motor es esencial para lubricar las piezas internas y evitar desgaste. Cuando cae al piso, puede generar manchas negras (en motores diésel) o marrón miel (en motores nafteros), siempre con un tacto espeso y viscoso. Es fácil de identificar porque mancha fuerte y no se disuelve en agua.

Aceite Es importante estar atento a si aparecen manchas de aceite debajo del auto. IA

Las pérdidas suelen originarse en la tuerca del cárter, en alguna junta dañada o en retenes fatigados. También puede filtrarse por un golpe previo en la parte baja del motor. Cualquier fuga de aceite debe tomarse en serio porque puede provocar recalentamiento o desgaste prematuro.

Si aparece esta mancha, no conviene circular demasiado. Lo mejor es revisar el nivel de aceite y llevar el auto al taller cuanto antes. Una pérdida pequeña puede volverse un problema grande si no se atiende a tiempo.

Nafta o gasoil: olor fuerte y riesgo de inflamación

Las manchas de combustible son fáciles de distinguir por el olor penetrante. A la vista pueden verse brillantes y, si se mezclan con agua, generan un efecto tipo arco iris sobre el charco. Es uno de los líquidos más peligrosos por su inflamabilidad.

Combustible Las manchas de combustible en un auto, una marca a la que se debe estar atento. IA

Las fugas suelen originarse en las mangueras que llevan el combustible del tanque al motor. En autos más antiguos o muy utilizados, esas líneas pueden deteriorarse y perder flexibilidad, lo que facilita la filtración.

Ante cualquier pérdida de nafta o diésel, es mejor no encender el motor y consultar a un profesional. Una chispa o un recalentamiento pueden generar un incidente grave.

Líquido refrigerante: colores intensos y olor dulzón

El refrigerante mantiene la temperatura del motor y circula por todo el sistema de enfriamiento. Sus colores suelen ser verde, azul, rojo o amarillo, y tiene un olor dulzón típico por el glicol. Cuando cae al piso, suele dejar una mancha liviana pero muy distintiva.

FRENO Es fundamental revisar a menudo el líquido refrigerante del vehículo. Freepik

Las fugas más comunes provienen del radiador, de la tapa del depósito, de un manguito flojo o del mecanismo de presión. En algunos casos, si está fallando el núcleo de calefacción, la humedad puede aparecer dentro del habitáculo.

Perder refrigerante puede derivar en un sobrecalentamiento del motor. Ante estas manchas, lo recomendable es revisar niveles y consultar al mecánico lo antes posible.

Líquido de frenos: una pérdida que no se puede ignorar

El líquido de frenos es claro o ligeramente verdoso, con una textura aceitosa y un olor intenso. Las manchas suelen aparecer cerca de las ruedas, porque ahí se encuentran las pinzas y conductos principales del sistema.

Liquido frenos El líquido de frenos, un elemento muy sensible y clave para el funcioamiento del auto. Freepik

Una fuga compromete de manera directa la capacidad de frenado. El pedal puede sentirse esponjoso o perder presión, una señal de alerta inmediata. Es una de las pérdidas más críticas del auto y debe atenderse sin demora.

Lo correcto es no seguir circulando y trasladar el auto al taller. El sistema hidráulico necesita estar sellado para funcionar correctamente.

Líquido hidráulico, ácido de batería y aceite de caja

Algunos autos todavía usan dirección asistida hidráulica, y su fluido suele ser verde o granate. Si se escapa, la dirección se endurece y el auto pierde maniobrabilidad. La pérdida generalmente se origina en la bomba o en las mangueras.

CAMBIAR-LIQUIDO-HIDRAULICO_1x

El ácido de batería —solo en baterías viejas— deja olor fuerte y corrosión visible. Es un signo claro de que la batería debe reemplazarse. Ignorarlo puede dañar otros componentes.

El aceite de caja tiene olor desagradable, es espeso y suele ser rojizo. Una pérdida sostenida puede afectar la transmisión, por lo que conviene revisarlo al primer indicio de fuga.

Guía rápida: cómo distinguir cada mancha

Es importante estar atento para distinguir cada mancha y evaluar rápidamente qué parte del auto puede llegar a estar fallando para llevarlo rápido al taller. Los distintos tipos de manchas, se detallan a continuación: