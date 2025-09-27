Autos La Mañana Frenos Atención con las pastillas de frenos: 8 trucos para extenderles la vida útil y ahorrar plata

Unos pocos hábitos de cuidado cotidiano pueden marcar la diferencia para prevenir accidentes y evitar intervenciones costosas.







Estar atentos al estado de las pastillas de freno permite prevenir, por ejemplo, deteriorar los discos. Foto: Freepik

El desgaste de las pastillas de freno no solo compromete la seguridad vial: también impacta en el bolsillo de los conductores. Por eso, aunque tarde o temprano haya que cambiarlas, existen algunas pautas sencillas de manejo y mantenimiento que vale la pena tener en cuenta, y que permiten demorar al máximo la visita al taller mecánico.

Es que, en promedio, las pastillas de freno pueden durar entre 30 mil y 70 mil kilómetros, una brecha bastante amplia y que se define por múltiples factores: el estilo de conducción, el tipo de vehículo, las condiciones del terreno y el material de las piezas son algunos de los aspectos que influyen en su vida útil.

En ese sentido, dejar pasar demasiado tiempo sin revisarlas también es un problema, porque puede derivar en fallas graves. Por eso, los especialistas recomiendan atender tanto los hábitos de manejo como los controles periódicos en el taller.