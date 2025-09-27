Mito o realidad: ¿existe tolerancia de velocidad en las multas de tránsito?

Muchos automovilistas creen que pueden superar el límite sin sanción. Qué dice la legislación argentina con respecto a este tema.

El exceso de velocidad es una de las infracciones más frecuentes y una de las principales causas de siniestros viales. Frente a este problema histórico, surgió una creencia popular que está muy instalada entre los conductores argentinos: la existencia de una supuesta tolerancia que habilita a circular levemente por encima de la velocidad máxima permitida sin recibir multas de tránsito .

La idea plantea que podría sumarse un pequeño margen en km/h a los límites de velocidad fijados fijados en cada camino, ruta o autopista. Sin embargo, la normativa vigente en Argentina no contempla una autorización de este tipo y cualquier exceso puede derivar en una infracción.

Lo que sí existe son disposiciones legales y criterios judiciales que, en ciertos casos, pueden llevar a que un exceso mínimo de velocidad sea considerado una falta leve o incluso irrelevante, pero nunca dejan de ser infracciones.

Tolerancia del 10% en las infracciones: de dónde surge esta creencia

La versión más difundida de esta teoría en nuestro país sostiene que los conductores pueden superar en 10 km/h la velocidad máxima sin ser sancionados. Otras incluso hablan de un supuesto exceso permitido de 20 o incluso 30 km/h. Estas interpretaciones no son reales y suelen basarse en experiencias personales, como circular unos kilómetros por encima del límite sin haber recibido multa.

La confusión se vincula con la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. En su artículo 77, inciso n), se menciona la existencia de un “margen de hasta el 10%”. Sin embargo, este punto no significa que el conductor quede exento de sanción, sino que, en caso de superar el límite por un valor igual o menor a ese porcentaje, la infracción se considera leve y no grave. La multa existe de todos modos, aunque la penalidad sea menor.

Radares Fotomultas en Argentina: el odómetro de un vehículo puede tener un error al marcar la velocidad de hasta un 3%. Foto: argentina.gob.ar

También existen antecedentes judiciales en los que se aplicó el “principio de insignificancia”. Es decir, cuando el exceso es mínimo y entra dentro del margen de error de los radares, algunos jueces resolvieron absolver al conductor. Son excepciones puntuales y no una regla general.

Un ejemplo claro se vio recientemente en Bahía Blanca, dónde la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal resolvió absolver a un conductor inculpado de infringir la velocidad máxima. Este automovilista circulaba a 44.18 km/h cuando el máximo permitido era de 40 km/h. El tribunal consideró que el exceso de velocidad era insignificante "teniendo en cuenta el margen de error de los cinemómetros, que es de 3 km/h".

Cómo impacta el exceso de velocidad en los choques

Diversos estudios muestran que circular más rápido no solo implica multas económicas, sino que también incrementa notablemente los riesgos de accidente. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) Argentina comprobó que a mayor velocidad se ganan pocos minutos en un trayecto, pero se multiplican las chances de siniestro.

Circular a 130 km/h en lugar de 110 km/h en un trayecto de 107,5 km permite ahorrar solo 8 minutos

Ese incremento de velocidad eleva un 33% la probabilidad de sufrir un choque

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un aumento del 5% en la velocidad media implica un 10% más de siniestros con heridos y un 20% más de siniestros mortales

Viales El exceso de velocidad es la principal causa de siniestros fatales en Argentina. Foto: argentina.gob.ar

A esto se suma la reducción del campo visual: a 40 km/h es de unos 100 grados, mientras que a 130 km/h se limita a 30 grados. La distancia de frenado también crece de forma exponencial: a 90 km/h se necesitan 70 metros para detener el vehículo, a 110 km/h son 98 metros y a 130 km/h alcanza 131 metros.

El costo real detrás de la velocidad

Según el informe preliminar de siniestralidad vial del Gobierno nacional, durante 2024 se registraron 4.027 muertes por siniestros de tránsito en todo el país. Una parte significativa de estos hechos estuvo vinculada directamente con la alta velocidad, lo que confirma que el problema excede a las multas y se relaciona con la seguridad en las rutas y calles argentinas.

Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial advierte que bajar apenas un 5% la velocidad promedio puede reducir hasta un 10% los siniestros con lesionados y un 20% los fatales. El dato cobra relevancia si se considera que los más afectados por la mortalidad vial en Argentina son los jóvenes de entre 15 y 34 años, un grupo especialmente vulnerable en las rutas y calles del país.

Este dato sirve como un llamado de atención: más allá del control policial y las cámaras que detectan infracciones, reducir la velocidad es una de las medidas más efectivas para bajar la cantidad de víctimas fatales. En un país donde las cifras de tránsito siguen siendo altas, la prevención no pasa solo por evitar una sanción, sino por entender que manejar más despacio puede salvar vidas.