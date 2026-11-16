Autos Kumenia lanzó la Renault Niagara en Neuquén, una pick-up nacional para la ciudad, el trabajo y la aventura

La camioneta, fabricada en Córdoba, llegó a la región. El gerente de Kumenia destacó la versatilidad, el desarrollo nacional y el confort.

La concesionaria Kumenia presentó oficialmente en Neuquén la Renault Niagara , la pick-up de fabricación nacional que desembarcó en la región el pasado sábado 14 de noviembre. El lanzamiento se realizó en el Centro Hípico Costa Nogal .

Con DJ al atardecer y sorteos entre los asistentes, la presentación reunió a clientes e interesados en un entorno al aire libre. “Este es el segundo gran lanzamiento que tenemos en el año. Un lanzamiento con mucha expectativa”, afirmó Alejandro Santi , gerente de Kumenia, en diálogo con LM Neuquén .

La elección del lugar no fue casual. Según explicó Santi, el Hípico permitía acercarse al cliente objetivo de la Niagara: personas que tienen contacto con la naturaleza, disfrutan de los espacios abiertos y combinan la vida en la ciudad con escapadas en su tiempo libre .

“Esa mixtura es lo que de alguna manera representa la zona en la que vivimos”, señaló el gerente. En Neuquén y Río Negro conviven el asfalto y el cemento de las ciudades con las picadas, los caminos de ripio y los paisajes de la cordillera, donde, según destacó, existe la posibilidad de meterse por caminos alternativos. Para todos los terrenos que existen en la zona, la nueva Renault Niagara promete adaptabilidad.

Hecha en Argentina, para los caminos argentinos

Uno de los ejes del lanzamiento fue el carácter nacional del vehículo. La Niagara se produce en la fábrica Santa Isabel de Renault, en Córdoba, y es la única pick-up de su categoría fabricada en el país. Fue diseñada y probada en el país. La planta, según Santi, “está fuertemente arraigada en el corazón de los argentinos". "Muchísimos de los autos importantes en la historia de nuestro país se han diseñado y fabricado en ese lugar", sostuvo.

Durante el desarrollo de esta unidad, se consultó a representantes de distintas provincias para lograr un vehículo que se adapte a los diversos terrenos del territorio nacional. Eso, remarcó, marca una diferencia frente a los vehículos que llegan de afuera, donde muchas veces hay que evaluar si se adaptan o no a las condiciones locales.

Confort y tecnología

La Niagara combina el confort y la tecnología de un SUV del segmento C con la robustez de una pick-up. A eso se suma la innovación aplicada a la personalización, que permite interactuar con el vehículo a través de un sistema de inteligencia artificial.

Bajo el capó, equipa un motor 1.3 TCe turbo de inyección directa, de cuatro cilindros y 1.333 cm³, que entrega 156 CV de potencia y 270 Nm de torque. La tracción es 4x2 en las versiones Evolution+ MT, Evolution+ AT e Iconic+, y 4x4 en la versión Outsider.

Cristian León, supervisor de ventas de Kumenia, explicó que la pick-up está equipada con Google Gemini, un asistente conversacional impulsado por IA, más evolucionado que Google Assistant, mediante el cual se reemplazan las conocidas frases fijas para órdenes de voz por la posibilidad de mantener conversaciones naturales y realizar tareas más complejas. Tanto el conductor como los pasajeros pueden pausar una conversación o cambiar de idioma sin problemas en cualquier momento. En total, tiene 26 asistencias electrónicas a la conducción (ADAS).

Para Kumenia, la versatilidad de la unidad permite que se adapte a las necesidades de cada usuario.

Una unidad que también apunta a las pymes

Además del perfil recreativo, la Niagara apunta al público que trabaja. Santi la definió como "la pequeña camioneta para llevar las herramientas", pensada para quienes se desempeñan en el rubro petrolero, para pymes y para quienes realizan distribución de productos en la ciudad.

En ese terreno, la caja de carga tiene una capacidad de 938 litros y soporta hasta 654 kg, según la versión, mientras que la capacidad de remolque llega a los 710 kg. Con hasta 4,94 m de largo y 1,83 m de ancho, la unidad está disponible desde el 2 de noviembre en la Red Oficial de Concesionarios Renault.

"Creo que estamos bien orientados en cuanto al lugar que elegimos y al porqué lo hicimos de esa manera", concluyó el gerente.

Disponibilidad y planes de financiación

La Renault Niagara ya está disponible para conocer y probar en la concesionaria Kumenia de Neuquén.

La pick-up se comercializa a través de venta a empresas, venta tradicional y planes de ahorro. Además, por lanzamiento, cuenta con financiación a tasa 0.