La provincia de Neuquén remata bienes en desuso: los imperdibles precios

Tres organismos públicos de la provincia anunciaron nuevas subastas de bienes en desuso. El detalle de todos los equipos.

Distintos organismos públicos de Neuquén pondrán a la venta mediante remate una serie de vehículos y bienes que ya no utilizan. Las subastas incluyen unidades pertenecientes a las municipalidades de Tricao Malal y Villa Pehuenia-Moquehue , además de bienes del Ente Provincial de Termas del Neuquén (E.Pro.Te.N.) .

Las operaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y contemplan distintas fechas, lugares, bases y condiciones de venta.

Por su parte, el Ente Provincial de Termas del Neuquén anunció un remate para el 21 de agosto de 2026, a las 14 . Entre los principales bienes aparecen tres vehículos: una Ford Ranger DC 4x4 XLS Plus 3.2 , con base de $11,2 millones , y dos Mercedes Benz Sprinter 515 , con bases de $38 millones y $27 millones , respectivamente.

El organismo también incluyó un lote de equipamiento y elementos en distintos estados de conservación, entre ellos máquinas de gimnasio, bicicletas fijas, una cinta caminadora, camillas, una cama articulada, una camilla para ambulancia, heladeras, un grupo electrógeno y compresores. Los valores individuales consignados van desde $32.000 hasta $56.000, según el bien.

Además, el listado contempla un lote de 19 cocinas a gas en desuso, con una base de $220.000, mientras que la base para el lote completo fue establecida en $1.782.000.

Las condiciones establecen que los bienes se venden con base, al contado y al mejor postor, en el estado en que se encuentran. La comisión del martillero será del 10% y estará a cargo del comprador.

Así, durante las próximas semanas habrá distintas oportunidades para acceder a vehículos y equipamiento provenientes de organismos públicos de Neuquén, con bases que van desde montos relativamente bajos para algunos elementos en desuso hasta cifras millonarias para camiones, camionetas y utilitarios.

Villa Pehuenia también subasta vehículos

Otra de las subastas tendrá como protagonista a la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue, que pondrá a la venta tres vehículos el viernes 28 de agosto, a las 15.

El remate se realizará en el Salón del Rotary Club, ubicado en Pulmarí 601 de Zapala, y estará a cargo del martillero y corredor público Darío Rafael Ludueña. La medida fue dispuesta en cumplimiento de la Ordenanza N° 902/2026 del Concejo Deliberante local.

El lote incluye un camión Volkswagen 13.180 modelo 2013, con una base de $32.250.000; una Ford Transit CH modelo 2018, cuya base fue fijada en $21 millones; y una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI modelo 2016, con una base de $9 millones.

La venta será al contado y al mejor postor. El comprador deberá abonar una seña del 20% y la comisión correspondiente al martillero. El saldo deberá cancelarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la aprobación de la operación por parte del Concejo Deliberante.

Tricao Malal rematará diez vehículos

La Municipalidad de Tricao Malal sacará a remate diez vehículos y maquinarias el próximo 4 de septiembre de 2026, a las 11, en calle San Martín s/n de esa localidad. La subasta estará a cargo de la martillera pública Carolina Rebolledo y se realizará por cuenta y orden del municipio, en el marco de la Ordenanza N° 2480/26.

Entre los bienes se encuentran dos Ford Ranger, una gris modelo 2004 y otra blanca modelo 2000; un Mercedes Benz Sprinter modelo 2009; un Mercedes Benz 1517 modelo 1978; un Volkswagen 13180 modelo 2005; una Toyota pick up modelo 2012; un Iveco 320E18T modelo 2001 y otras dos Ford Ranger, además de un tractor Fiat 400 sin documentación del año consignado.

Los vehículos serán vendidos en el estado en que se encuentran. La modalidad será al contado y al mejor postor, con una seña equivalente al 20% del valor ofertado y el saldo dentro de los tres días hábiles posteriores. La comisión de la martillera será del 10% y estará a cargo del comprador.

La exhibición de los bienes está prevista para el 28 de agosto, entre las 15 y las 17, en el predio ubicado sobre calle San Martín.