Las fotos del cambio de Kami Franco: mostró cómo quedó tras hacerse una lipo de papada y provocó todo tipo de reacciones.

Kami Franco compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en la que mostró el procedimiento al que se sometió para reducir su papada y conseguir “un rostro más definido”.

En el posteo que subió a su perfil de Instagram registró el momento previo a la cirugía estética: en las imágenes, la influencer aparece con distintas marcas azules dibujadas en su cara, que delimitan las zonas que serían tratadas durante la intervención.

En la publicación también aparece el “después” del procedimiento estético. Se trata de una foto que le sacaron minutos más tarde, cuando Kami Franco todavía se encontraba en la clínica y llevaba una cofia en la cabeza. Durante el video, la profesional que estuvo a cargo de la intervención explicó cuáles fueron los procedimientos realizados. “Una lipo papada y una lipo facial para marcar el contorno. También una bichectomía”, detalló la doctora.

La decisión de pasar por el quirófano había sido anticipada por Kami Franco, que en los últimos días contó que quería modificar justamente esa zona de su cara. “Un cambio que tenía muchas ganas de hacer”, escribió ella en este posteo. En ese sentido, detalló cuál fue el objetivo que buscó con la cirugía: “Hoy les comparto parte de mi experiencia realizando mi lipo de papada, un procedimiento que elegí para buscar un rostro más definido y armonioso”.

Por último, aclaró que ahora comienza la etapa de recuperación y que todavía falta tiempo para conocer el resultado definitivo: “Ahora toca recuperación y esperar el resultado final. Les voy a ir mostrando todo el proceso y cómo va evolucionando”. Las imágenes dejaron en shock a algunos usuarios que aseguraron que les impresionaba ver el procedimiento. Incluso, hubo quienes hicieron foco en otro detalle. “Se te ve todo, Kami”, le dijo una internauta porque la bata transparentaba el cuerpo de la influencer.

“¿No sentís nada? ¿No te molesta?“, preguntó una usuaria. ”Qué lástima que sea tan joven y se haga tantos retoques", “Operarse el cuerpo es fácil, lo difícil es operar el amor propio” y “No abusen de las cirugías estéticas”, fueron otras de las reacciones que circularon. Después de la intervención, publicó imágenes en las que se la puede ver con el rostro vendado y explicó como se recupera. “Tengo todo inflamado todavía”, contó en una de las historias que compartió con sus seguidores. Además, mostró la faja de silicona que está utilizando como parte del proceso.

La palabra de Kami

“No tengo tanto dolor, estoy tomando antibióticos”, aseguró Kami Franco y explicó que este lunes tiene previsto empezar con los masajes correspondientes al postoperatorio.

Para aliviar la inflamación, Franco contó que encontró una manera casera de aplicar frío en la zona. “Yo me estoy poniendo esta vendita”, dijo mientras mostraba el elemento que utiliza, y detalló que coloca pequeñas toallas en el freezer para después apoyarlas sobre su cara. “Tengo que dormir boca arriba, es medio incómodo eso porque yo estoy acostumbrada a dormir de lado, boca abajo”, dijo también la influencer por el hábito que tiene que incorporar durante estos días.