Duki rompió el silencio y reveló la fuerte razón por la que decidió alejarse de las redes sociales.

Días atrás el músico y actual pareja de Emilia Mernes , Duki , participó del ciclo de entrevistas de Agustín Crevy , y en medio de la conversación con el ex rugbier, confesó que, de un tiempo a esta parte, tomó la determinación de no estar tan pendiente de internet y las redes sociales.

“Eso hace tanto daño que hoy en día la gente ya no puede disfrutar nada. Hoy ya dejé de usar casi las redes sociales. Casi no uso, casi no subo nada a Instagram. A veces, cada tanto hago un posteo pero ya casi nada”, reconoció Duki mientras iba de copiloto en un auto.

Siguiendo con la conversación de a dos, Duki dijo: “Generalmente soy yo el que las maneja y casi ni subo historias. Siento que a la gente le hizo mucho daño y yo en cierto sentido, está bueno porque es un punto de conexión”. “Pero cuando lo empezás a usar como una herramienta de estímulo para generar interés termina siendo dañino. Entonces no le quiero enseñar eso a la gente. Para mí durante un montón de tiempo fue una oportunidad de relacionarme”, reconoció.

Asimismo, el músico agregó: “Fue para conectar y sobre todo una herramienta de trabajo para todo el tiempo… . Pero es como que el ambiente te empieza a contagiar de eso y vos estás todo el día subiendo historias, manijeando a la gente, les cuento que mañana sale un tema, pla, pla, pla”.

Asimismo, el artista se refirió a cómo es un día en su vida y detalló: “Me levanto a las 11, clavo mi café, me baño y voy al gimnasio. Ya 14, 15 horas meto reuniones. O estudio. A las 19 trato de meter un fútbol o básquet. Ceno con Emi. Vemos una serie y tipo 1 ella cae dormida y ahí aprovecho para ir con mis amigos a la compu y a las 4 am me voy a dormir”.

La frase de Duki que generó polémica entre las mujeres

En una charla con los streamers C0ker y Gonzalo Banzas, Duki dejó una impresión con sus palabras sobre los hombres que, en su opinión, resultan más atractivos para las mujeres.

En medio de bromas y comentarios con sus amigos, Duki afirmó: “Tal vez, a las mujeres, un hombre que tiene rasgos más masculinos les parece más atractivo”. La frase, lejos de pasar desapercibida, encendió el debate en las diversas plataformas como X, donde usuarios multiplicaron las críticas y bromas a costa del artista.

El artista fue más allá con su reflexión y agregó, entre risas: “¿Me entendés lo que te digo? Que el chabón, de repente, sea un orangután, asqueroso, peludo, gordo, chancho, cerdo, hijo de remil p.., basura, mala persona... a las minas les calienta“. Sus palabras, que desataron carcajadas en el estudio, no generaron la misma reacción entre quienes presenciaron el clip en sus casas.

Usuarios de la red social X no tardaron en enfocar el comentario hacia el propio Duki. Frases como “O sea... te describiste a vos mismo. Sin más palabras, señor juez”; “Él era todo eso, por eso sabe” se viralizaron en pocos minutos. Otros, haciendo referencia a la pareja del trapero, ironizaron: “Que le pregunte a Emilia”, en alusión a Emilia Mernes, con quien el cantante sigue de novio pese a los diferentes rumores que sobrevolaron la relación.