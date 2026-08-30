Quini 6: mirá los resultados de este domingo 30 de agosto de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de 9.700 millones de pesos.

Mientras esperamos el último sorteo de Quini 6 , te compartimos los resultados de su edición 3403, que puso en juego un pozo millonario de más de 8.500 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.164 millones de pesos . Salieron los números 23, 11, 16, 26, 05 y 09. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.306 millones de pesos . Salieron los números 39, 14, 10, 25, 30 y 37. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.336 millones de pesos y salieron los números 10, 08, 22, 36, 30 y 37. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 369 millones de pesos; los números favorecidos fueron 20, 28, 24, 23, 39 y 35. Hubo 1 ganador con cinco aciertos. Se llevará más de 369 millones. El afortunado es de Entre Ríos..

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 9.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.