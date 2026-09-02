Quini 6: los resultados de este miércoles 2 de septiembre de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de $10.500 millones para este miércoles desde las 21:15.

Hay miércoles que huelen a billete desde temprano, y este es uno de ellos. El Quini 6 llega esta noche cargado con un super pozo de 10.500 millones de pesos , una cifra que alcanza para cambiar vidas y que convirtió a cada boleto en una pequeña dosis de esperanza.

El acumulado creció sorteo a sorteo sin que nadie se llevara el premio mayor, y hoy la presión del pozo llega a su punto máximo.

Los números se conocerán en el sorteo de este miércoles a la noche desde las 21:15 y la pregunta es siempre la misma: ¿será hoy? Para llevarse el premio mayor, hay que acertar los seis números del bolillero sobre un universo del 1 al 46.

Las chances son bajas, pero como dice la sabiduría popular quinielera: el que no juega, no gana. Este miércoles por la noche, con 10.500 millones de razones sobre la mesa, más de uno va a probar suerte.

Los resultados del último sorteo del Quini 6

El Quini 6, en su edición 3404 del pasado domingo 30 de agosto, puso en juego un pozo millonario de más de 9.700 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.322 millones de pesos. Salieron los números 07, 23, 45, 14, 22 y 40. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.600 millones de pesos. Salieron los números 17, 40, 38, 36, 11 y 05. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.900 millones de pesos y salieron los números 05, 00, 10, 26, 20 y 28. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 494 millones de pesos; los números favorecidos fueron 13, 36, 14, 06, 37 y 21. Hubo 29 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 17 millones.